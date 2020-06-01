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В IKEA розповіли, коли відновлять роботу онлайн-магазину в Україні

Понеділок, 1 червня 2020, 13:40
 

Онлайн-магазин IKEA в Україні відновить роботу приблизно до 8 червня, компанія наразі вирішує технічні проблеми.

Про це виданню The Page повідомили в "IKEA Україна".

"Зараз здійснити покупки не можна. Зокрема і в Києві. У нас технічні проблеми. Але ми їх вирішуємо. Найближчим часом усе запрацює, протягом тижня", - запевнили у компанії.

Тобто приблизно до наступного понеділка відновлять можливість робити замовлення та доставляти товарів клієнтам.

Нагадаємо:

Через великий попит шведський рітейлер меблів IKEA призупинив прийом нових заявок та обмежив доставку товарів по Україні.

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IKEA

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Економічна правда
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