В IKEA розповіли, коли відновлять роботу онлайн-магазину в Україні

Тобто приблизно до наступного понеділка відновлять можливість робити замовлення та доставляти товарів клієнтам.
Нагадаємо:
Через великий попит шведський рітейлер меблів IKEA призупинив прийом нових заявок та обмежив доставку товарів по Україні.
Онлайн-магазин IKEA в Україні відновить роботу приблизно до 8 червня, компанія наразі вирішує технічні проблеми.
Про це виданню The Page повідомили в "IKEA Україна".
"Зараз здійснити покупки не можна. Зокрема і в Києві. У нас технічні проблеми. Але ми їх вирішуємо. Найближчим часом усе запрацює, протягом тижня", - запевнили у компанії.
Тобто приблизно до наступного понеділка відновлять можливість робити замовлення та доставляти товарів клієнтам.
Нагадаємо:
Через великий попит шведський рітейлер меблів IKEA призупинив прийом нових заявок та обмежив доставку товарів по Україні.
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