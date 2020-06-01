Марченко: МВФ підтримує ініціативи Кабміну щодо тарифів на газ і електроенергію
Тарифи на газ і елекроенергію не обговорюють у рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом, МВФ підтримує ініціативи уряду у цьому питанні.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".
За його словами, МВФ підтримує ініціативи Кабміну у питанні тарифів на газ і електроенергію.
"Питання прозорого тарифоутворення завжди був предметом інтересу МВФ. Але зараз ми бачимо з боку МВФ підтримку ініціатив уряду в цьому питанні", - підкреслив міністр.
Він зазначив, що у рамках нової програми stand-by питання тарифів не піднімається.
Нагадаємо:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що нова програма stand-by з МВФ не потребує проведення структурних реформ та підвищення пенсійного віку.
Серед запланованих урядом ініціатив для забезпечення фінансової стабільності енергетики в умовах кризи - перегляд тарифів на електроенергію для населення та перегляд "зеленого тарифу".
Читайте також: Недорогі робочі місця, підвищення тарифів і "мрія Зеленського": план уряду з порятунку країни
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua