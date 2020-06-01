Шмигаль про МВФ: Цьогоріч Україна отримає 3,5 мільярда, у наступному - ще 1,5 

Перший транш Міжнародного валютного фонду у цьому році становитиме 1,9 мільярда доларів, другий - 1,6 мільярда, третій відбудеться у 2021 році - 1,5 мільярда.

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це кредит за програмою stand by з доволі спрощеними умовами, який дасть Україні можливість рухатись в напрямку подолання наслідків коронакризи.

Перший транш, який ми маємо отримати в червні, складатиме 1,9 млрд. доларів, на осінь ми очікуємо – 1,6 млрд. доларів, в наступному році - 1,5 млрд. доларів", - зазначив Денис Шмигаль.

Нагадуємо:

Напередодні прем'єр заявляв, що нова програма stand-by з МВФ не потребує проведення структурних реформ та підвищення пенсійного віку.

Раніше, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу узгодженої програми stand-by з Україною відбудеться найближчим часом.

Україна розраховує, що МВФ на засіданні Ради 5 червня схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів.

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу погодили (staff level agreement) нову програму Stand-bу розмірі $5 мільярдів, яка розрахована на 18 місяців.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

Економічна правда



