У Єврокомісії занепокоєні призначеннями на держпосади в Україні без конкурсу

Представники Єврокомісії висловили занепокоєння у зв'язку із тим, що останнім часом призначення на найважливіші держпосади проходять без конкурсу.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

При цьому, в Єврокомісії очікують, що практика призначень на державні посади без конкурсу матиме тимчасовий характер.

Зазначимо, що на період карантину в Україні діє тимчасова процедура відбору на посади державної служби шляхом укладання строкового контракту. Процедура передбачає тимчасові призначення в міністерствах і відомствах і тільки у виняткових випадках.

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Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили

Кабмін призначив нового голову Податкової: що про нього відомо

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 29 квітня без конкурсу призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає "ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час".

26 квітня уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, з дедлайном подачі документів в один день.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив 24-го квітня призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту - конкурс на цю посаду відбудеться після карантину, наразі нового очільника обрали за результатами співбесіди.

На лютий цього року в Україні працювали близько шестисот транзитно-конвертаційних центрів, через діяльність яких Держбюджету щомісяця недоотримує близько 4 млрд грн, йдеться в документі, який є у розпорядженні редакції ZN.UA, і автентичність якого підтвердило джерело видання в ДПС.