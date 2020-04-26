Кабмін дозволив призначення голови податкової без конкурсу

Кабінет міністрів дозволив призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту.

Про це повідомляється у розпорядженні Кабміну.

"Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України Марченка С. М. щодо необхідності призначення на вакантну посаду Голови Державної податкової служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби", - йдеться у документі.

Також у розпорядженні визначено першого заступника міністра фінансів Улютіна, як уповноваженого для проведення співбесіди.

13 квітня, приймаючи нову редакцію бюджету, депутати схвалили особливий режим призначення держслужбовців. Він передбачає, що запропоновані комісією з питань вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією кандидатури на керівників державної служби розглядаються першочергово. Інші оголошені конкурси на посади державної служби, результати яких не оприлюднені, скасовуються. Якщо обрана на конкурсі кандидатура не зайняла вакантне місце (її призначення відхилили чи з інших причин. – ЕП), то держслужбовці можуть призначатися на контрактній основі на період карантину. Таким чином, уряд отримав можливість не проводити конкурсів на держслужбу під час карантину, а призначати тимчасових службовців за контрактом. У цьому випадку особа призначається на посаду лише на певний термін, після завершення якого має обов’язково відбутися класичний конкурс.

Наразі найближче до призначення на посаду голови митниці - ексдепутат Соціалістичної партії і топ-чиновник часів Януковича - Сергій Цушко (який попадає під закон про очищення влади); на посаду голови податкової - "корінний фіскал" з досвідом роботи у податковій сфері Олексій Любченко.

Саме вони подали декларації на посади заступників міністра фінансів.

Співрозмовник ЕП у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив, що Цушко "може зайняти посаду керівника митниці, але рішення на даний момент ще не прийнято".

Нещодавно Цушко назвав інформацію про своє призначення "провокацією".

За інформацією ЗМІ, кандидатуру Любченко лобіював голова Мінфіну Марченко і водив його в Офіс президента "на узгодження".

Нагадуємо:

Уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, документи прийматимуться до понеділка 27 квітня включно.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обов’язки голови Митниці тимчасово виконуватиме Ігор Муратов, а голови Податкової - Михайло Тітарчук.

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.

Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

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Економічна правда