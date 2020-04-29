Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін призначив нового голову Податкової

Середа, 29 квітня 2020, 13:55
 

Кабмін на засіданні 29 квітня призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.

В податковій сфері Любченко – обличчя не нове.  В минулому він працював директором департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби, а у 2009-2011 роках – заступником голови ДПА.

За інформацією ЗМІ, кандидатуру Любченко лобіював Марченко і водив його в Офіс президента "на узгодження".

Читайте також: Встигнути за 30 секунд: як і чому звільнили Нефьодова та Верланова і до чого тут Цушко

Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили

Нагадуємо:

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає "ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час".

26 квітня уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, з дедлайном подачі документів в один день.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив 24-го квітня призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту - конкурс на цю посаду відбудеться після карантину, наразі нового очільника обрали за результатами співбесіди.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін Податкова

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін урізав до 47 тисяч зарплати членам наглядових рад держкомпаній 29 квітня 2020, 13:44
Кабмін оцінює втрати туристичної галузі від коронавірусу в 1,5 мільярда доларів 28 квітня 2020, 18:11
За крісло головного податківця боротиметься Катеринчук та ще 42 претенденти 28 квітня 2020, 17:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!