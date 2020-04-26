Уряд оголосив конкурс на нового голову податкової служби: час на подачу документів — один день

Встигнути за 30 секунд: як і чому звільнили Нефьодова та Верланова і до чого тут Цушко На вечірньому засіданні 24 квітня уряд звільнив керівників податкової та митниці. Чому процес ухвалення цих рішень насторожує і хто може очолити відомства?

Гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін: Після кризи ми не побачимо дешевих авіаквитків "Бориспіль" втрачає сотні мільйонів щомісяця. Що відбувається з єдиним діючим в Україні аеропортом, кого він приймає, як зменшилися зарплати співробітників, коли відновляться перевезення і чому не варто чекати дешевих авіаквитків? (рос)