Уряд оголосив конкурс на нового голову податкової служби: час на подачу документів — один день
Уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, документи прийматимуться до понеділка 27 квітня включно.
Вакансію розміщено на сайті.
Посадовий оклад встановлено на рівні 29 400 грн.
Конкурсний відбір має відбутись 28 квітня.
Нагадаємо:
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обов’язки голови Митниці тимчасово виконуватиме Ігор Муратов, а голови Податкової - Михайло Тітарчук.
24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.
Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.
Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.
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