В Україні працювало 600 конвертцентрів, що приносили мільярдні збитки, податкова про це знала — ЗМІ

На лютий цього року в Україні працювали близько шестисот транзитно-конвертаційних центрів, через діяльність яких Держбюджету щомісяця недоотримує близько 4 млрд грн.

Про це йдеться в документі, який є у розпорядженні редакції ZN.UA, і автентичність якого підтвердило джерело видання в ДПС.

За даними документа фірми-схемщики з січня 2019 згенерували близько 75 млрд грн фіктивного податкового кредиту, продавши його компаніям реального сектору економіки, завдяки чому вони змогли сплатити до Держбюджету менші суми.

Наприклад, у Львівській області діяло 40 таких фірм, сума збитків, нанесених ними державі, за цей період склала 453 млн грн, у Київській області 111 підприємств завдали країні близько 1 млрд грн збитків, у самому Києві через 127 фірм-"схемників" держбюджет недоотримав близько 400 млн грн і т.ін. І це тільки за лютий 2020-го.

У виданні зазначають, що без участі топ-податковців ці підприємства працювати б не змогли.

Начальники обласних податкових та Офісу великих платників теж ймовірно задіяні, адже мають необмежений доступ до даних служби, системи електронного адміністрування ПДВ та системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР), яка, по ідеї, не повинен пропускати "схемників".

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Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили

Нагадуємо:

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає "ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час".