Новини 21 травня: бельгійські інвестиції, лобі Ахметова, шахрайство у банку

Про бельгійські інвестиції. Світовий виробник широкого спектру мінералів для різних секторів промислолвості - компанія Sibelco Group - купила 2 українські глиновидобувні компанії - "Євромінерал Україна" та "Курдюмівський завод кислототривких виробів".

Про держпідтримку тваринництва. Кабмін визначив напрями та механізми надання держпідтримки розвитку тваринництва і переробки сільгосппродукції - видатки за програмою передбачені в обсязі 1 млрд грн.

Про лобі Ахметова. Компанія ДТЕК Ріната Ахметова має "дорожню карту" з виведення компанії з кризи через лобіювання інтересів у державних органах. Частина плану вже реалізована.

Про пасажирські перевезення. Вже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні.

Про Енергоатом. Кабмін зменшив обов'язкову частку електроенергії НАЕК "Енергоатом" у рамках механізму ПСО та вивів це підприємство на ринок двосторонніх договорів. В Енергетичному співтоваристві заявили, що процес ухвалення постанови - незаконний.

Про шахрайство у банку. Прокуратура повідомила про підозру начальниці центрального відділення державного банку у Києві у заволодінні коштами 19 клієнтів у сумі понад 1 мільйон гривень.

Про пенсії. У травні 2020 року надходження до Пенсійного фонду від сплати ЄСВ становлять 11,2 млрд грн - це на 2,7 млрд грн або на 19,5% менше плану.

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Дорогий Рінат Леонідович: як Ахметов змінює правила енергоринку під ДТЕК

Енергетична галузь перебуває в стані кризи і потребує непопулярних рішень, однак план її порятунку готують не міністри, а менеджери олігарха. В розпорядженні ЕП опинився документ, який це підтверджує. Що він передбачає, і скільки пунктів з відповідного плану уже втілені в життя?

Велика українська стіна Авакова

На початку війни уряд пообіцяв за чотири роки звести стіну на кордоні між Україною та Росією. Чому проєкт досі не готовий, що зроблено і як витрачаються кошти?