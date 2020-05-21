ДТЕК Ахметова має план по лобіюванню інтересів у держорганах - частина його вже реалізована

Компанія ДТЕК Рината Ахметова має "дорожню карту" по виведенню компанії з кризи через лобіювання інтересів у державних органах. Частина плану: обмеження імпорту електроенергії, преференції для "зеленої" енергитки - вже реалізована.

Про це йдеться у матеріалі ЕП з посиланням на документ, який опинився у розпорядженні редакції.

Існування такого "плану" ЕП підтвердили і співрозмовники в ДТЕК.

Прізвищ прем'єра і тимчасового міністра енергетики в документах нема. Усе зводиться до назв відомств, через які необхідно провести зазначені рішення. У переліку – НКРЕКП, "Укренерго", Кабінет міністрів та Антимонопольний комітет.

"В Україні в різних відомствах на різних позиціях працюють люди "на зарплатах" у великих фінансово-промислових груп, які лобіюють необхідні рішення. Це давно не новина і нікого не дивує", – каже співрозмовник ЕП в парламенті.

ЕП проаналізувала документ і виявила, що левова частка плану в різних формах вже реалізована, інша частина перебуває на різних стадіях опрацювання.

Один з ключових пунктів плану – обмеження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі.

Документ передбачає два варіанти досягнення цілі: через ухвалення постанови Кабміну або через рішення Нацкомісії з регулювання тарифів.

У підсумку в березні уряд запровадив спеціальне мито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії в розмірі 65%, а у квітні НКРЕКП зупинила імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.

Окрім цього, лобістам ДТЕК у владі вдалося домогтися:

- перегляду енергетичного балансу на користь "ахметівських" ТЕЦ і зеленої генерації

- підвищення у три рази верхньої межі ціни, за якою "гарантований покупець" може виставляти на продаж "зелену" електроенергію

Якщо вірити документам, то серед планів ДТЕК на найближчий час – розширення "прайс-кепів" на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку.

Окремо в "плані" наголошується на важливості захисту "ДТЕК Західенерго" у справі АМКУ про порушення антимонопольного законодавства в межах так званого Бурштинського енергетичного острова.

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Нагадуємо:

У квітні 2015-го журналіст Мустафа Найєм публікував детальний опис усіх заходів, які планує реалізувати менеджмент компаній Ахметова у найближчі місяці. Цей документ розробили директори ДТЕК під керівництвом гендиректора компанії Максима Тимченка.

Внутрішня назва документа – "Крепость". Він складається з 4 модулів, які описують стратегію з захисту інтересів ДТЕК і тактичні кроки на січень-травень.

Економічна правда