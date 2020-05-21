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Начальниця відділення банку вивела з рахунків клієнтів 1 мільйон гривень – прокуратура

Четвер, 21 травня 2020, 15:16
 

Київська прокуратура повідомила про підозру начальниці центрального відділення державного банку у Києві у заволодінні коштами 19 клієнтів у сумі понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, підозрювана із іншими працівниками відділення, використовуючи чужий логін і пароль, отримали доступ до автоматизованої банківської системи та без відома клієнтів банку змінювали інформацію, яка обробляється в системі. 

В результаті зловмисники створювали офіційні банківські документи і проводили фіктивні операції із зняття готівки з карткових рахунків потерпілих. Після цього гроші передавалися начальниці відділення, яка розпоряджалась ними на власний розсуд.

Потерпілими визнано 19 осіб, яким спричинено матеріальну шкоду у сумі понад 1 млн гривень.

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

Наразі перевіряється інформація щодо заволодіння підозрюваною ще 9 млн гривень коштів клієнтів.

Крім того, в межах слідства також буде надана правова оцінка діям інших працівників банку, задіяних у розкраданні коштів.

Економічна правда




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