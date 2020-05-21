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Кабмін виділив 1 мільярд на підтримку тваринництва і бджільництва

Четвер, 21 травня 2020, 11:56
 

Кабмін визначив напрями та механізми надання держпідтримки розвитку тваринництва і переробки сільгосппродукції - видатки за програмою передбачені в обсзі 1 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"З огляду на актуальний стан тваринництва, ми всі розуміємо, що підтримка цієї галузі є вкрай необхідною. За результатами багаточисленних консультацій і зустрічей з профільними аграрними асоціаціями, прийнято рішення, що підтримка буде направлена, зокрема, на стабілізацію поголів'я худоби, кількості бджолосімей та поліпшення їх генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва та бджільництва, а також для створення нових потужностей для зберігання зерна", - заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

За його словами, підтримка бджільництва цього року запроваджується вперше.

"Стимулювання розвитку бджільництва сприятиме збільшенню кількості промислових пасік, запровадженню простежуваності продукції бджільництва, а також підвищенню її якості та конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках. Крім того, галузь бджільництва важлива для розвитку малого підприємництва на селі", - додали в Мінекономіки.

Відповідно до проєкту постанови, підтримка у 2020 році надаватиметься за такими напрямками:

  • дотація за бджолосім’ї: дозволить надати спеціальну бюджетну дотацію за наявні 520 тис бджолосімей;
  • часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів (дозволить відшкодувати вартість 6 400 голів нетелів, 4 800 голів свинок, 450 голів овець, 200 000 доз репродуктивного матеріалу, 2 500 бджолопакетів, 20 000 бджоломаток та 50 ембріонів);
  • часткове відшкодування вартості будівництва тваринницьких об’єктів (дозволить відшкодувати вартість 25 тваринницьких ферм і комплексів, введених в дію у грудні минулого року та у поточному році);
  • часткове відшкодування вартості будівництва об'єктів із зберігання та переробки зерна (забезпечить створення додатково потужностей із одночасного зберігання зерна на 500 тис тонн, що на 5% збільшить існуючі потужності);
  • компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів (дозволить відшкодувати вартість тваринницьких об’єктів, будівництво і  реконструкція яких розпочата та здійснюється за рахунок залучених кредитних ресурсів у 2018-2019 роках).

Економічна правда

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аграрії Кабмін Мінекономіки

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