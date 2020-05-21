Кабмін вивів "Енергоатом" на ринок двосторонніх договорів. В Енергетичному співтоваристві заявили про незаконність постанови

Кабмін на засіданні 20 травня зменшив обов'язкову частку електроенергії НАЕК "Енергоатом" у рамках механізму ПСО та вивів це підприємство на ринок двосторонніх договорів. В Енергетичному співтоваристві заявили, що процес ухвалення постанови - незаконний.

Про це повідомляє прес-служба Мінекоенерго.

"Вивільнену електроенергію НАЕК "Енергоатом" зможе продавати на ринку двосторонніх договорів на спеціальних аукціонах кінцевим великим непобутовим споживачам, без можливості її перепродажу", - йдеться у повідомленні.

Також Кабмін зняв цінові обмеження на продаж електроенергії ДП "Гарантований покупець" та надав право підприємству продавати електроенергію за двосторонніми договорами.

Зокрема, уряд знизив для "Енергоатому" частку обов'язкового продажу держпідприємству "Гарантований покупець" виробленої електроенергії до 80%.

"Ухвалені зміни дозволять покращити фінансову ситуацію ДП "Гарантований покупець", ДП НАЕК "Енергоатом" та інших учасників ринку, знизити адміністративний вплив на ринкове ціноутворення", - заявили у Мінекоенерго.

Водночас в Енергетичному співтоваристві заявили, що процес ухвалення постанови - незаконний.

"Процес ухвалення постанови не був прозорим і не відповідав закону. Відповідно до ст. 62 ЗУ "Про ринок електричної енергії", пропозиції щодо обсягів та умов ПСО готуються НКРЕКП після консультацій з секретаріатом Енергетичного співтовариства. Попередній уряд ігнорував це положення, і ви продовжуєте це", - йдеться у листі директора секретаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача до в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, який є у розпорядженні Економічної правди.

"Ваше міністерство навіть не відповіло на наші застереження та проігнорувало все, що ми говорили, у тому числі про проблеми дотримання законодавства ЄС. Це означає не лише порушення зобов'язань України щодо Директиви про електроенергію, але й українського закону про ринок електроенергії", - йдеться у листі.

"На засіданні енергетичного комітету ВР ви публічно оголосили, що ваше міністерство запропонує прийняти так звані фінансові ПСО, які були запропоновані Секретаріатом та підтримані ISAID рік тому.

Але зміни, ухвалені урядом сьогодні, не відповідають жодній з наших пропозицій. Ми розуміємо, що негайний перехід до фінансових ПСО буде складним завданням, тому ми підготували деякі поправки до проєкту постанови, щоб зробити діючі ПСО ефективними. Як уже було сказано, усі наші зусилля були проігноровані", - додав Янез Копач.

"Постанова про ПСО виходить за рамки того, що необхідно для досягнення забезпечення доступної електроенергії", - додали у Співтоваристві.

Також у Співтоваристві прокоментували рішення Кабміну про зниження для "Енергоатому" частки обов'язкового продажу держпідприємству "Гарантований покупець" виробленої електроенергії до 80%.

"Зобов'язання "Енергоатому" продавати ДП "Гарантований покупець" продавати вироблену електроенергію коливається від від 90% до 80% (із сьогоднішніми змінами).

Проведення аукціонів у цих випадках є безглуздим, бо переможець у придбанні 80% електроенергії заздалегідь відомий - "Гарантований покупець", а ціна на продаж також відома заздалегідь - фактична середньозважена ціна за період квітень-травень 2019 року (включаючи акциз, який стягується з 1 липня 2019 року)", - йдеться у листі.

"Крім того, дозвіл "Гарантованому покупцеві" купувати великі обсяги "дешевої" електроенергії, не тільки для задоволення потреб домогосподарств, але також дозвіл продавати її на організованих ринках, перешкоджає розвитку конкуренції", - заявив Копач.

Він закликав Мінекоенерго переглянути ухвалену Кабміном постанову та запропонувати до розгляду проєкт постанови із правками, затвердженими Секретаріатом і USAID.

Економічна правда