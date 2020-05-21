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У травні надходження ЄСВ просіли на 20% – Пенсійний фонд

Четвер, 21 травня 2020, 17:24
 

У травні 2020 року надходження до Пенсійного фонду від сплати ЄСВ становлять 11,2 млрд грн - це на 2,7 млрд грн або на 19,5% менше плану.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Загалом з початку року до ПФ надходження від сплати ЄСВ становлять 90,7 млрд грн, це на 7,2 млрд грн менше плану.

 

Нагадаємо:

За даними Держказначейства, надходження від ЄСВ у квітні становили 22,59 млрд грн, це на 882 млн грн або на 3,8% менше, ніж в квітні 2019 року.

Економічна правда

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Пенсійний фонд податки

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