У травні надходження ЄСВ просіли на 20% – Пенсійний фонд

У травні 2020 року надходження до Пенсійного фонду від сплати ЄСВ становлять 11,2 млрд грн - це на 2,7 млрд грн або на 19,5% менше плану.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Загалом з початку року до ПФ надходження від сплати ЄСВ становлять 90,7 млрд грн, це на 7,2 млрд грн менше плану.

Нагадаємо:

За даними Держказначейства, надходження від ЄСВ у квітні становили 22,59 млрд грн, це на 882 млн грн або на 3,8% менше, ніж в квітні 2019 року.

Економічна правда