У травні надходження ЄСВ просіли на 20% – Пенсійний фонд
Четвер, 21 травня 2020, 17:24
У травні 2020 року надходження до Пенсійного фонду від сплати ЄСВ становлять 11,2 млрд грн - це на 2,7 млрд грн або на 19,5% менше плану.
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.
Загалом з початку року до ПФ надходження від сплати ЄСВ становлять 90,7 млрд грн, це на 7,2 млрд грн менше плану.
Нагадаємо:
За даними Держказначейства, надходження від ЄСВ у квітні становили 22,59 млрд грн, це на 882 млн грн або на 3,8% менше, ніж в квітні 2019 року.
Економічна правда
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