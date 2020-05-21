Міжнародний виробник промислових мінералів купив 2 компанії в Україні

Світовий виробник широкого спектру мінералів для різних секторів промислолвості - компанія Sibelco Group - купила 2 українські глиновидобувні компанії - ТОВ "Євромінерал Україна" та ПрАТ "Курдюмівський завод кислототривких виробів".

Про це повідомляє прес-служба компанії INTEGRITES, яка була юридичним радником Sibelco під час транзакції.

"Придбання українських підприємств, які офіційно стали частиною Sibelco, допомогло компанії зміцнити свої позиції на регіональному ринку та розширити доступ до сировинних покладів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Sibelco Group - міжнародний виробник промислових мінералів з головним офісом у Бельгії. До складу Sibelco входить понад 170 виробничих об’єктів в більш ніж 30 країнах.

Економічна правда