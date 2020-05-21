Криклій запевнив, що "Укрзалізниця" готова до відновлення роботи з 1 червня

"Укрзалізниця" готова до відновлення пасажирських перевезень з 1 червня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час інспекційного огляду станції "Київ-Пасажирський" .

"Вже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції "Київ-Пасажирський" вже демонтовано МАФи, встановлено сучасну систему відеонагляду, повністю відремонтовано приміський вокзал", - відмітив Криклій.

Нагадуємо:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що метро в Києві та інших містах України може запрацювати з 25 травня.

"Регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%, можуть послабити протиепідеміологічні заходи та поступово відновлювати роботу транспорту".

Економічна правда