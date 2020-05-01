Син нового голови Податкової володіє майном на 300 тисяч доларів – ЗМІ

Олексій Любченко

25-річний син нового голови Податкової Олексія Любченка Андрій має квартиру у новобудові у центрі Києва і автомобіль Porsche Macan 2019 року випуску. Загалом це майно може коштувати близько 300 тисяч доларів, але походження майна син Любченка пояснити не може.

Про це йдеться у сюжеті "Слідство.Інфо".

За даними журналістів, з 2013 року Андрію Любченку належить квартира на понад 100 кв.м. і паркомісце в одній із новобудов у центрі Києва.

"На момент придбання Любченку-молодшому було 18 років. За нашими підрахунками, ця нерухомість нині може коштувати щонайменше 215 тисяч доларів", - підкреслюють розслідувачі.

У коментарі виданню Андрій Любченко заявив, що не пригадує, звідки у нього гроші на купівлю квартири і паркомісця.

"Я не пам’ятаю, хто там, що і коли купував. І зараз не можу дати інформацію з цього приводу", - сказав він.

Водночас на питання, чи допомагали йому батьки, той відповів: "Напевно".

Крім цього, близько 2 місяців тому Андрій Любченко купив авто Porsche Macan 2019 року випуску. На офіційному сайті Porsche ціна на таке авто стартує від 72 тисяч доларів.

За словами Любченка-молодшого, він заробив на цей автомобіль, займаючись маркетингом.

"Ну, я взагалі-то працюю, у мене ФОП (фізична особа-підприємець - ред.) третьої групи, я займаюсь маркетингом в соціальних мережах: Facebook, Instagram-реклама, Google і так далі. Тому, в принципі, нічого дуже дивного немає і, як на мене, це авто не надто вже дорого коштувало", - підкреслив Андрій Любченко.

"Судячи зі сторінки Любченка-молодшого в соціальній мережі Instagram, декілька років до цього він їздив на автомобілі Mercedes-Benz 2013 року. Як ми з’ясували, це авто належить приватній фірмі, зареєстрованій на Черкащині, звідки родом головний податківець країни.

Очевидно, саме на цьому автомобілі Андрія Любченка у 2018 році затримали патрульні за керування в нетверезому стані. Сам правопорушник в суді визнав свою провину. Але покарання не отримав. Як з’ясувалося, на момент розгляду справи минули строки притягнення до відповідальності. За словами сина податківця, це було службове авто і він використовував його для роботи", - зазначають журналісти.

Розслідувачі "Слідство.Інфо" намагались зв'язатися із самим керівником Податкової щодо походження статків його сім'ї, але Олексій Любченко не відповів на дзвінки та повідомлення.

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Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили

Кабмін призначив нового голову Податкової: що про нього відомо

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 29 квітня призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає "ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час".

26 квітня уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, з дедлайном подачі документів в один день.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив 24-го квітня призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту - конкурс на цю посаду відбудеться після карантину, наразі нового очільника обрали за результатами співбесіди.

На лютий цього року в Україні працювали близько шестисот транзитно-конвертаційних центрів, через діяльність яких Держбюджету щомісяця недоотримує близько 4 млрд грн, йдеться в документі, який є у розпорядженні редакції ZN.UA, і автентичність якого підтвердило джерело видання в ДПС.