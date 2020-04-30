Новини 30 квітня: RAB-тарифи, новий антикризовий закон, "непотрібний" транзит газу

Про RAB-тарифи. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила проєкт переходу на стимулюючий тариф для обленерго.

Про новий антикризовий закон. Верховна Рада підтримала скорочення наполовину строків подачі правок і пропозицій і підготовки до другого читання законопроєкту № 3329-д, який, зокрема, звільняє до 30 червня від оподаткування зарплати медиків та інших працівників, які борються з COVID-19.

Про кредит Укравтодору. "Укрексімбанк" надав перший транш фінансування "Укравтодору" на оновлення доріг у обсязі 5,782 млрд грн зі ставкою 10,5%. Загальна сума фінансування становитиме 19,3 млрд грн.

Про транзит газу. Голова "Оператору газотранспортної системи України" Сергій Макогон, заявив, що не бачить причин для "Газпрому" продовжувати транзит газу через Україну після 2025 року.

Про кінець "зарплатного рабства". Нацбанк змінив порядок переказу коштів роботодавцем на виплату зарплати працівникам - тепер працівник самостійно обиратиме банк для виплати заробітної плати.

Про "антиколомойський" закон. Верховна Рада підтримала розгляд у другому читанні так званого "антиколомойскього" законопроєкту про банки за особливою процедурою, що дозволить швидше його розглянути.

Про Кулініча. На посаду керівника Держгеокадастру може бути призначений Олег Миколайович Кулініч, який очолював Державний комітет України з земельних ресурсів у 2008-2009 роках.

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