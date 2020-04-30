Рада зробила крок до звільнення від податків зарплат медиків, які борються з COVID-19

Верховна Рада підтримала скорочення на половину строків подачі правок і пропозицій і підготовки до другого читання законопроєкту № 3329-д, який, зокрема, звільняє до 30 червня від оподаткування зарплати медиків та інших працівників, які борються з COVID-19.

За таке рішення проголосували 311 нардепів.

Депутати прийняли законпроєкт в першому читанні 336 депутатів, але відмовились приймати його в цілому.

Зокрема, законопроєктом пропонується продовжити терміни податкових пільг і послабити адміністрування для бізнесу, встановлених попередніми антикризовими законопроектами №№3219, 3220, 3275.

"Вони будуть діяти до останнього календарного дня місяця, в якому закінчиться карантин", - заявив один із авторів законопроєкту Ярослав Железняк.

Також проєкт передбачає зменшення мінімального розміру статутного капіталу банків із 500 млн до 200 млн грн та продовження спрощених процедур капіталізації банків до 1 серпня 2024 року.

Під час обговорення проти цієї норми виступили, зокрема, депутати від "ОПЗЖ", які заявили, що ця норма "не має відношення до зарплат медиків".

Крім цього, автори проєкту пропонують продовжити до 30 червня звільнення від штрафів та пені за несплату за споживчими кредитами.

А також - звільнити у травні від сплати ЄСВ за себе ФОПів та осіб, які провадять професійну незалежну діяльність.

Економічна правда