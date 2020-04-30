Працівник самостійно обиратиме банк для виплати зарплати – НБУ

Нацбанк змінив порядок переказу коштів роботодавцем на виплату зарплати працівникам - тепер працівник самостійно обиратиме банк для виплати заробітної плати.

Відповідну постанову Нацбанк ухвалив 29 квітня.

Зазначається, що постанова набуде чинності з 1 січня 2021 року.

"Така новація дозволить уникнути конфліктних ситуацій між роботодавцем та працівником щодо права працівника самостійно обирати банк для отримання заробітної плати.

Вона запрацює з 1 січня 2021 року, щоб банки та роботодавці мали час доопрацювати свої автоматизовані системи і програмно-технічні комплекси", - пояснили в НБУ.

"Працівник, а не роботодавець, має самостійно обирати банк, що обслуговуватиме його рахунок. Таке право передбачене законодавством про оплату праці і ми хочемо, щоб воно дійсно реалізовувалося на практиці.

Адже це стимулюватиме банки до конкуренції, сприятиме підвищенню рівня обслуговування клієнтів та розширення спектру банківських послуг", - заявив заступник голови НБУ Сергій Холод.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 27 грудня 2019 року зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати.

Економічна правда