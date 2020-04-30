Нацкомісія з тарифів затвердила запровадження стимулюючих тарифів для обленерго

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила проєкт переходу на стимулюючий тариф для обленерго (так званий RAB-тариф).

Таке рішення НКЕРКП ухвалила 29 квітня, повідомляється на сайті регулятора.

"Ми розуміємо важливість цієї реформи, щоб з одного боку вона не виявилася псевдо, але з іншого - не була надмірною для всіх споживачів", - заявив на засіданні голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

"Ми тільки схвалюємо проект і готові до обговорення", - додав він.

Так, НКРЕКП схвалила введення в тариф на передачу електроенергії фіксовану ставку прибутковості обленерго в залежності від вартості їх активів. На стару базу активів пропонують ввести 0,1% дохідності, на нову - 15%. Для кожного обленерго ці цифри будуть різними.

Як повідомляється на сайті регулятора, для запуску стимулюючих тарифів виникає необхідність внесення змін до 4 попередніх постанов Нацкомісії: від 11 липня 2013 року, від 23 липня 2013 року, від 26 липня 2013 року та від 5 жовтня 2018 року.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк на засіданні заявив, що схвалені проєкти рішень були розроблені давно, а у їхній розробці брали участь Агентство США з міжнародного розвитку в Україні, Молдові та Білорусі (USAID).

Відповідно до законодавства, схвалені проєкти рішень мають пройти громадські обговорення. Після обговорень регулятор має знову схвалити та затвердити остаточний варіант постанов.