Нацкомісія з тарифів затвердила запровадження стимулюючих тарифів для обленерго
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, схвалила проєкт переходу на стимулюючий тариф для обленерго (так званий RAB-тариф).
Таке рішення НКЕРКП ухвалила 29 квітня, повідомляється на сайті регулятора.
"Ми розуміємо важливість цієї реформи, щоб з одного боку вона не виявилася псевдо, але з іншого - не була надмірною для всіх споживачів", - заявив на засіданні голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.
"Ми тільки схвалюємо проект і готові до обговорення", - додав він.
Так, НКРЕКП схвалила введення в тариф на передачу електроенергії фіксовану ставку прибутковості обленерго в залежності від вартості їх активів. На стару базу активів пропонують ввести 0,1% дохідності, на нову - 15%. Для кожного обленерго ці цифри будуть різними.
Як повідомляється на сайті регулятора, для запуску стимулюючих тарифів виникає необхідність внесення змін до 4 попередніх постанов Нацкомісії: від 11 липня 2013 року, від 23 липня 2013 року, від 26 липня 2013 року та від 5 жовтня 2018 року.
Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк на засіданні заявив, що схвалені проєкти рішень були розроблені давно, а у їхній розробці брали участь Агентство США з міжнародного розвитку в Україні, Молдові та Білорусі (USAID).
Відповідно до законодавства, схвалені проєкти рішень мають пройти громадські обговорення. Після обговорень регулятор має знову схвалити та затвердити остаточний варіант постанов.
"Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 1 червня 2020 року (включно) у письмовому та електронному вигляді", - додали в регуляторі.
Стимулююче тарифоутворення або RAB-регулювання – система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій у розвиток та модернізацію електричних мереж. Ця система широко застосовується в Європі.
За стимулюючого тарифоутворенні тариф для обленерго встановлюється на три, а в подальшому на кожні п’ять років та не збільшується протягом зазначених періодів.
Нагадаємо, НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання у липні 2017 року.
Після оприлюднення документу у експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.
Колишній прем’єр-міністр Гройсман заявляв, що загалом підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.
Тим не менш, постанова була опублікована у тій редакції, яку і запропонувала НКРЕ.
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Економічна правда
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