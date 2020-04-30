Голова ГТС: Не бачу причин для "Газпрому" продовжувати транзит через Україну

Голова "Оператору газотранспортної системи України" Сергій Макогон, заявив, що не бачить причин для "Газпрому" продовжувати транзит газу через Україну після 2025 року. Також він зазначив, що українська сторона готова до сценарію "нульового" транзиту.

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК.

Макогон повідомляє, що після запуску першої нитки "Турецького потоку" на початку року українська ГТС вже втратила 15 млрд куб, запуск другої нитки "відсіче" ще 15 млрд куб, а завершення "Північного потоку-2" - призведе до втрати 50 млрд куб, що залишилися.

"Очевидно, що якщо "Газпром" добудує "Північний потік-2", то потужності української ГТС стануть надлишковими для нього.

Я не бачу причин для "Газпрому" продовжувати транзит газу через Україну після 2025 року, хоча наші тарифи на транзит абсолютно конкурентні", - пояснює Макогон, відзначаючи, що Україна докладе зусиль, щоб будівництво не було закінчено, т.к як цей проєкт має явний політичний характер.

"Якщо відкласти в сторону всі політичні моменти, то і" Газпрому ", і Європі вигідно використовувати потужності української ГТС і ПСГ. У нас гнучка система, яка може оперативно реагувати на зміни попиту в Європі і в перебігу декількох годин почати поставку додаткових обсягів газу в ЄС.

Ні "Північний потік", ні "Турецький потік" не зможуть забезпечити таку гнучкість, т.к розраховані виключно на прокачку стабільних обсягів газу ", - заявляє голова ГТС.

Макогон заявляє, що в кінцевому підсумку українська ГТС буде повністю переорієнтована тільки на внутрішнє транспортування, після чого Європа буде повністю залежати від поставок газу через газопроводи "Газпрому".

"Ми готові до сценарію "нульового транзиту" і за п'ять років повністю оновимо нашу ГТС під цей сценарій. Найбільше постраждає європейський споживач", - резюмує Макогон.

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Нагадуємо:

Наприкінці 2019-го року НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.

Згідно угоди "Газпром" заплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів, присуджених Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.

У січні Макогон заявляв, що через 5 років транзит газу з РФ по території України, залишиться на рівні 40 мільярдів кубометрів на рік, але газотранспортна система повинна бути готова і до іншого розвитку подій.