Рада підтримала пришвидшенний розгляд "антиколомойського" законопроєкту

Верховна Рада підтримала розгляд у другому читанні так званого "антиколомойскього" законопроєкту про банки за особливою процедурою, що дозволить швидше його розглянути.

Джерело: Засідання Верховної Ради, "Інтерфакс-Україна"

За відповідну позицію проголосували 255 народних депутатів.

Після цього депутатська фракція чи група у дводенний термін має право визначити не більше п'яти пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, і відправити на адресу головного комітету лист із зазначенням номерів і ініціаторів таких пропозицій, поправок в порівняльній таблиці законопроєкту, підготовленого до другого читання.

Кожен позафракційний народний депутат, пропозиції, поправки якого не враховані головним комітетом, має право визначити не більше однієї своєї неврахованої пропозиції або поправки, на якій він наполягає, і направити на адресу головного комітету лист із зазначенням її номера в порівняльній таблиці законопроекту, підготовленого до другого читання.

Головний комітет у дводенний термін узагальнює пропозиції і поправки і готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроекту в другому читанні, в яку входять також всі враховані головним комітетом пропозиції і поправки.

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