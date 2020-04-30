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"Укрексімбанк" надав перший кредит "Укравтодору" на будівництво доріг під 10,5% 

Четвер, 30 квітня 2020, 15:27
 

"Укрексімбанк" надав перший траншу фінансування "Укравтодору" на оновлення доріг у обсязі 5,782 млрд грн зі ставкою 10,5%. Загальна сума фінансування становитиме 19,3 млрд грн.

Про це повідомляє Офіс президента

Залучення Укравтодором коштів від "Укрексімбанку" під держгарантії стало можливим завдяки ухваленню законів щодо змін Бюджетного кодексу, та Держбюджету-2020. 

Ззавдяки рішенню Національного банку щодо зниження облікової ставки відсоткова ставка за кредитом становитиме 10,5% річних.

"Ми як державний банк підтримуємо "Велике будівництво". З підписанням угоди Укравтодор отримає перший транш у сумі 5,782 мільярда гривень за ставкою 10,5% річних, що на 2% нижче, ніж передбачив Кабмін", – зауважив голова правління банку Євген Мецгер.

Сумарно у 2020 році заплановано відремонтувати та побудувати понад 4 тис. км доріг державного значення.

Нагадуємо:

Очікується, що держпрограма "Велике будівництво" створить 150 тисяч робочих місць, фінансування програми з державного бюджету не зміниться.

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Економічна правда

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Укрексімбанк Укравтодор

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