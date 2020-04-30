Новим керівником Держгеокадастру може стати ексголова відомства часів Ющенка
На посаду керівника Держгеокадастру може бути призначений Олег Миколайович Кулініч, який очолював Державний комітет України з земельних ресурсів у 2008-2009 рр.
Про це ЕП повідомили джерела в уряді.
У 2006-2007 Кулініч був віце-президентом з юридичних питань та корпоративних ризиків, "НАЕК "Енергоатом", у 2007-2008 – заступником генерального директора Український державний концерн "Укратомпром".
Зараз Держгеокадастр очолює Денис Башлик.
Нагадуємо:
27 листопада Кабінет міністрів призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві протягом місяця.
У грудні керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.
У лютому Кабінет міністрів надав офіційний статус даних кадастрової та інформаційних систем, розміщених на картографічній основі Державного земельного кадастру.
У січні Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 23 грудна за результатами тендеру замовила Toyota Camry у найдорожчій комплектації за 899 тисяч гривень.
Економічна правда
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