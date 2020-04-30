Новим керівником Держгеокадастру може стати ексголова відомства часів Ющенка

На посаду керівника Держгеокадастру може бути призначений Олег Миколайович Кулініч, який очолював Державний комітет України з земельних ресурсів у 2008-2009 рр.

Про це ЕП повідомили джерела в уряді.

У 2006-2007 Кулініч був віце-президентом з юридичних питань та корпоративних ризиків, "НАЕК "Енергоатом", у 2007-2008 – заступником генерального директора Український державний концерн "Укратомпром".

Зараз Держгеокадастр очолює Денис Башлик.

Нагадуємо:

27 листопада Кабінет міністрів призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві протягом місяця.

У грудні керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.

У лютому Кабінет міністрів надав офіційний статус даних кадастрової та інформаційних систем, розміщених на картографічній основі Державного земельного кадастру.

У січні Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 23 грудна за результатами тендеру замовила Toyota Camry у найдорожчій комплектації за 899 тисяч гривень.

Економічна правда





