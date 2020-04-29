Суд відкрив справу про скасування добору на посаду голови податкової

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі щодо скасування рішення Кабміну і ДПС щодо оголошення добору на посади голови Податкової та його заступника.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче засідання на 26 травня 2020 року.

"Розглянувши заяву про забезпечення позову, що надійшла до суду разом із позовом, суд відмовив у її забезпеченні.

Позивач просив суд до набрання законної сили рішенням у справі заборонити ДПС України та Мінфіну вчиняти дії з добору на посади Голови ДПС України та його заступника, а саме – проводити співбесіди, вносити подання суб’єкту призначення та укладати контракт", - йдеться у повідомленні.

Водночас суд 28 квітня зареєстрував ще два такі ж позови, які також надійшли разом із заявами.

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративних справах та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову", - пояснили в суді.

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Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили

Нагадуємо:

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов до Кабінету міністрів та Державної податкової служби у якому позивач просить скасувати оголошення добору на голову та заступника ДПС, а також на час провадження заборонити укладання контракту з новим головою.

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає "ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час".

26 квітня уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, з дедлайном подачі документів в один день.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив 24-го квітня призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту - конкурс на цю посаду відбудеться після карантину, наразі нового очільника виберуть за результатами співбесіди.

Подати документи для участі у конкурсі на посаду керівника Державної податкової служби за кілька днів встигли 43 претенденти, серед яких і нардеп попередніх скликань Микола Катеринчук.