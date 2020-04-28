За крісло головного податківця країни поборються 6 претендентів

Микола Катеринчук

Подати документи для участі у конкурсі на посаду керівника Державної податкової служби за 1 день встигли 6 претендентів, серед яких і нардеп попередніх скликань Микола Катеринчук.

Джерело: координатор проекту PROSUD активістка "Автомайдану" Катерина Бутко в колонці "Української правди"

Пряма мова Бутко: "За 1 день подачі документів своє бажання стати головою важливого державного органу виявило 6 людей. Серед них: колишні фіскали часів Януковича та Клименка, багаторічні політики з величезними статками та кілька взагалі невідомих загалу осіб".

Деталі: Бутко зазначає, що 28 квітня уже плануються співбесіди з кандидатами, без жодних конкурсних комісій чи тестових процедур.

Координаторка PROSUD повідомила, що за 1 день на посаду головного податківця встигли податися: Василь Поїзд, Герман Андес, Микола Катеринчук, Єлізавета Рошуорова, Дмитро Іванов, Дмитро Олексієнко.

Василь Поїзд – працівник Державної фіскальної служби. Він також претендує на посаду заступника голови ДПС.

Бутко пише, що Поїзд став відомим у 2012 році коли він, як начальник відділу податкової служби, керував обшуком податківцями магазину Rozetka. Інтернет-магазин тоді звинувачували в несплаті податків, але подібні обшуки були стандартною схемою тиску на бізнес з боку влади Януковича.

У 2017 році Василь Поїзд переміг у конкурсі для якого сам формував ситуативні завдання. За цим фактом СБУ та прокуратура Києва проводили обшуки, але слідство зайшло в глухий кут, а Поїзд продовжив роботу.

Остання посада Поїзда - Директор департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС. 20 лютого цього року він подав декларацію перед звільненням.



Герман Андес – ще один претендент на посаду голови ДПС, який давно працює у фіскальній службі. Він також одночасно претендує і на посаду заступника голови ДПС.



Андес у 2012 році, за часів Януковича, займав посаду начальника регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України у Києві.

Андес задекларував земельні ділянки в Києві загальною площею понад 15 га, столичну нерухомість, дорогий годинник та величезний кредит у понад 73 млн грн пі заставу згаданих ділянок. Більшість з цього можна знайти у деклараціях до 2018 року. У 2019 році в фіскала немає ані кредиту, ані ділянок.

Микола Катеринчук – екснардеп також претендує на посаду голови податкової. Катеринчук народний депутат трьох скликань: 2002, 2007 та 2012 років.

Колишній нардеп володіє елітною нерухомістю. Зокрема, квартирою в Києві вартістю понад 27 млн грн. У декларації статків більше.