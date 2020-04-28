Добір і призначення голови податкової оскаржуватимуть у суді

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов до Кабінету міністрів та Державної податкової служби у якому позивач просить скасувати оголошення добору на голову та заступника ДПС, а також на час провадження заборонити укладання контракту з новим головою.

Про це повідомляє пресс-служба суду.

Серед інших вимог позову – скасувати умови добору, які опубліковані 25 квітня 2020 року на єдиному порталі вакансій Національного агентства з питань державної служби.

На думку позивача, добір на посади очільника ДПС України та його заступника оголошено з порушенням вимог чинного законодавства, а умови і форма добору не відповідають формальним критеріям та порушують його права і права інших потенційних учасників.

Разом із позовом була подана заява про його забезпечення, в якій позивач просить суд до набрання законної сили рішенням у справі заборонити ДПС та Мінфіну вчиняти дії з добору на вказані вакантні посади, а саме – проводити співбесіди, вносити подання суб’єкту призначення та укладати контракт.

Наразі судом вирішується питання наявності правової підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

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Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили

Нагадуємо:

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає "ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час".

26 квітня уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, з дедлайном подачі документів в один день.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив 24-го квітня призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту - конкурс на цю посаду відбудеться після карантину, наразі нового очільника виберуть за результатами співбесіди.

Можливі кандидати:

на посаду голови митниці - ексдепутат Соціалістичної партії і топ-чиновник часів Януковича - Василь Цушко (який попадає під закон про очищення влади);

на посаду голови податкової - "корінний фіскал" з досвідом роботи у податковій сфері Олексій Любченко.

Саме вони подали декларації на посади заступників міністра фінансів.

Співрозмовник ЕП у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив, що Цушко "може зайняти посаду керівника митниці, але рішення на даний момент ще не прийнято".

Нещодавно Цушко назвав інформацію про своє призначення "провокацією".

За інформацією ЗМІ, кандидатуру Любченко лобіював голова Мінфіну Марченко і водив його в Офіс президента "на узгодження".

Економічна правда