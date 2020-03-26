Новини 26 березня: фонд для боротьби з коронавірусом, "порізка" бюджету, бігство будівельників з Польщі

Про фонд для боротьби з коронавірусом. Міністерство фінансів пропонує створити у бюджеті стабілізаційний фонд розміром 124,2 мільярда гривень для боротьби з коронавірусом.

Про "порізку" бюджету. За планами уряду, видатки державного бюджету на 2020 рік можуть збільшитися на 86 мільярдів гривень. Скорочення торкнуться низки міністерств.

Про згортання земельної реформи. Кабмін направив керівництву ВР пропозиції щодо змін видаткової частини Держбюджету-2020, які, зокрема, містять скорочення видатків на проведення земельної реформи на 25 млн грн та скасування підтримки сільгоспвиробників у розмірі 4 млрд грн.

Про бігство будівельників з Польщі. Представники польського будівельного сектора закликають уряд розширити пакет стимулюючих заходів на тлі побоювань втратити українських робітників через закриття європейських кордонів у зв'язку із коронавірусом.

Про збільшення дефіциту бюджету. Кабінет міністрів направив керівництву Верховної Ради пропозиції про зміни до державного бюджету, які можуть збільшити дефіцит на 202 мільярди гривень і відтермінувати місцеві вибори у жовтні.

Про ціни на бензин. Мережі AЗС ОККО і WOG знизили ціни на всі види пального на 1 грн/л.

Про виведення дивідендів. "Сітібанк" планує виплатити акціонерам дивіденди на 2 мільярди гривень, не дивлячись на рекомендації банкам від НБУ утриматися від розподілу дивідендів під час кризи.

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