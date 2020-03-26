Віцепрем'єр Михайло Федоров: Ми зможемо попереджати людину про її можливий контакт з хворим

В условиях тотального карантина трудно представить более подходящие обстоятельства для того, чтобы развивать и раскрывать сервис "государство в смартфоне".

Страна остановилась, но время идет и люди, как и до карантина, продолжают нуждаться в государственных услугах: регистрация новорожденных, переоформление субсидий, оформление пенсий, больничных и т.д.

Еще в феврале в приложении "Дія" должны были появиться цифровые полисы страхования авто, цифровой студенческий, цифровой паспорт, заграничный паспорт. Уже конец марта, одна анонсированных релизов в приложении все еще нет.

Чтобы узнать, с чем связана задержка "Экономическая правда" поговорила с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

В интервью министр также рассказал, какую роль сейчас играет Министерство цифровой трансформации в противодействии коронавирусу, как ему удалось остаться в новом составе Кабинета министров, как выглядит процедура верификации водительских прав в приложении "Дія", почему у 75% водителей водительское удостоверение "полуофициальное" и о многом другом.

джерело: мінцифри

— Принимает ли Министерство цифровой трансформации участие в разработке мер противодействия распространению коронавируса?

— Этим занимается штаб, который возглавляет премьер-министр. Все запросы, которые к нам приходят от партнеров и коллег, мы адресуем в этот оперативный штаб, чтобы они решались централизованно.

Поэтому все предложения по разработке различных карт распространения коронавируса, по работе с мобильными операторами – мы отправляем на МОЗ, МВД и СЭС.

Сейчас мы в Минцифре работаем над мобильным приложением для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. Важный момент – никакой слежки за гражданами.

Речь идет об обязательном контроле для больных и добровольном для самоизолированных через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Уверен, что это поможет остановить распространение вируса.

Также через приложение больные смогут заказывать продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья.

Следующим шагом станет реализация мониторинга возможного контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах, такси и других общественных местах. Сразу подчеркну, что это добровольно!

Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем предупредить его о возможном контакте с больным. Опять, никакого гео-таргетинга (слежения) и прочего.

Плюс мы работаем над созданием площадки, где будут собраны цифровые услуги, которые предприниматели предоставляют бесплатно по своей инициативе. Например, образовательные онлайн-курсы, сервисы доставки. Думаю, запустим через несколько дней. Такое же решение очень хорошо сработало в Италии, объединило бизнес и людей.

На днях запустим онлайн-челлендж #HackCorona in Ukraine – национальный конкурс идей и проектов от граждан, направленных на борьбу с эпидемией и поддержкой Украины в это непростое время. Лучшие идеи будут реализованы. Уже нашли финансирование, чтобы провести несколько циклов. В жюри войдут топ-украинские новаторы и представители международных доноров.

Также мы проанализировали как проходит дистанционное обучение в школах и увидели ряд больших проблем. Города с этой задачей нормально справляются, используют современные сервисы, все работает более-менее системно. В городах отслеживают успешность учеников, усваиваемость материалов, в общем работают активно.

В маленьких городах и селах с этим есть большие проблемы, потому что уровень цифровых навыков учителей немного ниже. Они не знают какие сервисы использовать, какие из них бесплатные, какие платные, как с ними работать.

Мы собрали много отзывов у тех, кто научился эффективно вести онлайн обучение, обработали их и 19 марта записали для учителей большой обучающий онлайн-курс "Карантин: онлайн-сервисы для учителей". После бесплатного запуска курса в понедельник, 23 марта, всего за сутки на обучение зарегистрировались свыше 6 тысяч педагогов и 5 тысяч из них уже получили сертификаты.

Это основные проекты, над которыми мы сейчас работаем. Но кроме них, мы также помогаем оцифровывать данные в больницах, чтобы понять, что там происходит. Мы создаем внутренний онлайн-сервис, на котором будет видно, чем оснащены больницы, как распространяется коронавирус.

Он необходим для оперативного принятия решений о поставках медикаментов и оборудования в те или иные больницы, как распределить ресурсы, организовать логистику. Уже состоялась внутренняя презентация этого сервиса.

— Давайте теперь поговорим о том, как вам удалось остаться в новом составе Кабмина, несмотря на массовую смену кадров. Кто во второй раз утверждал вашу кандидатуру?

— Думаю, это была консолидированная позиция президента, премьера и Верховной Рады. Мы со всеми находимся и находились в коммуникации, поэтому, думаю, по всем решения принимались на основе проделанной работы.

Мы всегда регулярно отчитывались о том, что делали, проводили презентации и в Верховной Раде, и в своем комитете (парламентский комитет по вопросам цифровой трансформации, ЭП) и в комитетах, которые касаются нашей работы, например, комитете регионального развития. Также мы активно общались с президентом, проводили регулярные презентации о результатах нашей работы.

— У вас было условное собеседование с новым премьер-министром?

— Дело в том, что премьер-министр больше месяца был моим коллегой по Кабмину и мы с ним активно работали. То есть он знал, чем мы занимаемся. В частности, мы занимались и занимаемся развитием электронного кабинета застройщика.

Это было в его зоне ответственности, и вместе с ним мы разрабатывали стратегию реформирования ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция, ЭП). На основе наших данных он вникал в проблематику работы электронного кабинета застройщика.

джерело: мінцифри

— По ранее озвученному плану, в феврале в приложении Дія должны были появиться цифровой полис страхования авто, цифровой студенческий, цифровой паспорт, заграничный паспорт.

На каком этапе находится внедрение перечисленных цифровых документов в приложение и когда ждать релиз?

— Это все уже готово и находится на этапе тестирования. Как раз это мы были готовы презентовать в марте, и сейчас обдумываем решение, стоит ли это сейчас запускать.

Нас останавливает тот факт, что в текущих обстоятельствах люди не смогут с расширенным функционалом приложения путешествовать, ездить, активно им пользоваться. В результате мы получим меньше аудиторию, чем планировали.

Но цифровой студенческий и цифровая страховка находятся на этапе активного тестирования. На следующей неделе начнется активное тестирование цифрового паспорта, вся техническая работа сделана. В принципе, ключевой вопрос: стоит ли это запускать сейчас или нет?

— Может как раз сейчас и стоит запускать такие сервисы, ведь жизнь все равно продолжается и люди нуждаются в позитивных новостях?

— Например, на прошлой неделе мы запустили тестирование цифровых студенческих, но этого никто не заметил. Мы получили меньше аудиторию, чем после запуска водительских прав и свидетельства о регистрации ТС.

Нам же важно, чтобы мы получали большую аудиторию, чтобы люди рассказывали друг другу о новом сервисе, чтобы им пользовались. Я переживаю о том, что мы запустим сервис, но он пройдет "мимо" людей во время эпидемии коронавируса.

— Сегодня приложение Дія загрузили более 2 млн раз. Какова структура загрузок по городам Украины и на какой цифре, по вашим оценкам, количество загрузок может остановиться?

— Мы сейчас не отслеживаем города и регионы, это решение появится у нас в ближайшие дни. Пользователи смогут включать и отключать push-уведомления. После этого у нас появится возможность отправлять уведомления с таргетированием по регионам.

При этом у нас не будет доступа к геолокации конкретного человека и мы не сможем отправлять индивидуальные уведомления.

Что касается количества загрузок, то в день эта цифра колеблется в пределах 20-30 тыс. На мой взгляд, если бы мы запустили цифровые паспорта как и планировали, когда не было эпидемии и у людей было внимание к этой теме, мы бы сразу получили аудиторию до 7 млн человек и до конца года 10 млн.

Запускать или не запускать цифровые паспорта – это вопрос времени. Если эпидемия начнет распространяться, тогда точно будет не до этого. Может быть запустим, когда все стабилизируется.

— Как в данный момент проходит разработка Портал Дія?

— Над порталом постоянно работает вся команда разработчиков, все они работают из дома. У нас в министерстве организован качественный регулярный менеджмент, то есть каждое утро мы проводим стендапы о том, какие у кого статусы по разработке.

Участники команды в течение дня тоже постоянно созваниваются друг с другом. Поэтому все планы выдерживаются.

Мы давно привыкли работать удаленно, еще до коронавируса много встреч проводили онлайн через Zoom. Например, я месяц болел и всем министерством управлял удаленно по Zoom: проводил встречи с заместителями, с ключевыми людьми в проектах.

— Примерно половина пользователей авторизовавшихся в Дія автоматически получили водительские права. Как устроена процедура валидации водительских прав второй половины пользователей?

— Для верификации водительских прав, нужно зайти в электронный кабинет водителя, сфотографировать свои права и свидетельство о регистрации. Плюс мы добавили фото паспорта и VIN-код, это позволяет более качественно верифицировать документы.

Процент людей, которым мы верифицируем документы каждый день растет. Начинался он с 20%, а сейчас на уровне 40%. В определенной мере это связано с тем, что поток людей на верификацию уменьшился.

По состоянию на сегодня МВД получило 159 тыс запросов на верификацию и уже 50 тыс из них были верифицированы. Например, за вчера 1,7 тыс человек получили цифровое водительское удостоверение в Дія.

джерело: укрінформ

— Существуют ли ограничительные сроки по верификации водительских прав?

— Мы специально не устанавливали никакие сроки. Но я рассчитываю, что мы за год верифицируем полностью все данные.

— Верификация происходит в ручном режиме? Специальный человек сидит и проверяет фотографии документов, которые присылают люди?

— Фотографии документов отправляются в подразделение МВД, где вы получали документы. Там человек-администратор смотрит в реестр, проверяет в чем ошибка. Очень много ошибок в ЕНН (Единый налоговый номер, ЭП), например, могли неправильно ввести одну цифру.

Очень много людей купили водительские права, и когда они покупали права, эти наглые коррупционеры брали деньги и даже не вносили в электронный реестр данные о выданных правах. Сколько людей купили права и их данные не были внесены в реестр мы поймем через год.

— Выходит, если в реестре нет данных о водительских правах, а есть только удостоверение, то такие права недействительны и их нельзя внести в реестр?

— По сути, да. То есть, они напечатаны и все. Тем, у кого данные о водительских правах не внесены в реестр, нужно права перевыпускать, для них это будут дополнительные барьеры в процедуре верификации.

— Возникает вопрос, как теперь легализовать такие права, и понесет ли кто-то ответственность за сложившуюся ситуацию?

— Руководство МВД максимально заинтересовано в том, чтобы этот вопрос решить и системно убрать ошибки из этого процесса. Если честно, это министерство больше всего включено в работу с нами, потому что паспорта, права, техпаспорта, доставка штрафов – это все услуги МВД. Они максимально в этом заинтересованы.

Они же создали качественный реестр в 2013 году. То, что было до 2013 года, это вообще просто ужас был. Руководство МВД будет принимать меры, это их зона ответственности. Но было бы здорово, если для внесения данных в реестр нужно будет использовать цифровую подпись. Тогда можно будет отследить каждого человека, который вносил те или иные данные.

До того, как мы взялись за разработку электронных прав и техпаспортов, 75% прав, по сути, были полуофициальные. Потому что только у 2,5 млн человек из 9,5 млн были фотографии в реестре водительских прав.

То есть, когда полицейский останавливает одного из 7 млн. водителей, он не может в реестре проверить, действительно ли этому водителю принадлежат предъявленные права. Все потому, что в реестре отсутствует фотография.

— У нас нет иного пути, кроме как в ручном режиме верифицировать данные электронных реестров МВД?

— Только так, по-другому никак. У нас в государстве везде так. Мы сейчас работаем над созданием качественного единого демографического реестра, который будет запущен с нуля. Мы возьмем все базовые реестры, соединим их данные между собой и посмотрим, где битые, а где актуальные данные.

Все данные, в качестве которых мы уверены, поместим в новый Единый реестр. У нас есть уже подход, все продуманно. Мы сейчас со всеми – никто не хочет на это идти – мы со всеми согласовываем.

— Многие из тех, кто отправляет в МВД фотографию водительских прав, паспорта, свидетельства о регистрации ТС беспокоятся о безопасности своих персональных данных.

Люди задаются вопросами, как эти данные будут в дальнейшем использованы, будут ли храниться, если да, то где, как долго, кто будет иметь к ним доступ, и может ли кто-то злоупотребить этими данными?

— Посмотрите, эти данные по сути и так есть в МВД. Для оформления водительских прав человек подает в МВД определенный перечень документов. Когда человек отправляет фотографии документов, включается процедура обработки персональных данных. Поэтому данные просто хранятся и по правилам обработки персональных данных нигде не могут быть использованы.

— Какие существуют трудности с верификацией свидетельств регистрации ТС?

— Все то же самое, что и в случае водительских прав, кроме того, что есть еще двойники. Оказывается, что один номерной знак может быть оформлен на десять разных автомобилей.

джерело: мінцифри

— А как эту проблему будут решать?

— Думаю, этот вопрос необходимо адресовать МВД. Задача нашего министерства заключается в том, чтобы эти данные отображались в Дія. Если мы сейчас начнем влазить в бизнес-процессы всех министерств, и искать решения для них, то нам придется стать министерством, которое возьмет под свой купол все министерства.

Поверьте, в каждом министерстве есть такая проблема. И хорошо, что сейчас они начинают всплывать, эти проблемы. Потому что до этого все себе жили и никто не знал, что есть такие проблемы. А сейчас все камни прилетают в нас.

— Потому что вы вскрываете проблемы.

— Говорят: "Вы технически сделали г...но, данные некачественные, вы не умеете отображать данные". Мы к этому были готовы, ожидали такую реакцию людей, когда рассматривали, как мы будем двигаться, все риски, ожидания людей.

Людям необходимо постоянно разъяснять, как хранятся ваши данные, где они хранятся, какая нам нужна помощь, чтобы все изменить к лучшему. Все это позволит создать качественный реестр народонаселения, над которым мы работаем.

— В чем заключается сложность внедрения в приложение Дія цифрового полиса ОСАГО?

— Вопрос в API (описание способов, которыми одна программа может взаимодействовать с другой программой, ЭП). То есть, API реестра Моторно (транспортного) страхового бюро Украины не готово для подключения к современным решениям. У них API в ужасном состоянии. Мы каждый день их "долбим", чтобы провести интеграцию. Многое уже сделано и поэтому скоро запустим.

В приложении Дія будет такая полосочка красивая внизу выдвигающаяся, и на ней будет написана информация о страховке. Если на нее нажать, можно получить развернутую информацию о страховке.

— Будет ли у приложения Дія живая служба поддержки?

— В службе поддержки приложения работают 20 человек, они находятся в правительственном контакт-центре. На типичные вопросы в социальных сетях отвечает чат-бот, для решения сложных вопросов можно выйти на живых людей.

— Кто сейчас занимается разработкой приложения Дія? Из скольких человек состоит команда?

Это внутренняя команда разработчиков в ГП "Дія". Там работает примерно 12 человек, это разработчики из разных компаний, которые перешли "на сторону государства". Зарплата у них может чуть ниже среднерыночной. Для того, чтобы попасть в команду, нужно пройти открытый конкурс и собеседования.

— 25,5 млн грн на 2020 год для разработки Дія – это много или мало и какие основные статьи затрат?

— Вы сейчас говорите об уставном капитале ГП "Дія", а не о деньгах, выделенных на разработку Дія. Во-первых, это копейки, но по моим ощущениям, их хватит на полноценную IT-команду, которая будет работать по нашему плану запуска продуктов. Однако пока это все просто уставной капитал и этих денег нет.

Мы начали получать на ГП "Дія" первые какие-то сотни тысяч гривен, которых хватает копейка в копейку для оплаты работы разработчиков. Вообще это бюджеты сравнимые с размером комиссий, которые государство платит банкам за выплату заработных плат на банковские карты. То есть, это смешные деньги как для развития цифровой сферы.

Мы все в основном пришли из бизнеса, никогда не работали с госбюджетами, и считаем, что сперва нужно показать результат своей работы, а потом брать деньги. На всем нужно экономить, все оптимизировать, быть эффективным.

Поэтому для меня это большие деньги. Но если посмотреть на что тратит государство деньги в других сферах, и сколько в мире тратят на диджитализацию – это копейки.

джерело: урядовий портал

— Есть ли техническое задание на разработку приложения Дія и где его можно прочитать? Кто разрабатывал это ТЗ и в соответствии с какими нормативными актами?

— Техническое задание – очень динамичное. Конечно же есть описание архитектуры, как это все работает, мануалы, которые передаются от EPAM к нам. Мы этой информацией частично будем делиться.

Мы сейчас разрабатываем сайт Diia Company где описана эта информация. Разработчики, которые к нам приходят смогут узнать, какие технологии мы используем, как работает архитектура.

А вообще разработка Дія — это очень живой процесс, который меняется в зависимости от того, что происходит в стране, какие услуги актуальны, какие услуги востребованы среди людей.

Например, мы в ТЗ не прописывали на апрель или март получение push-уведомлений о чрезвычайных ситуациях. Но сейчас разрабатываем и частично меняем архитектуру. Я считаю, что в 21-м веке — это нормально, когда запускаешь проект, смотришь, как он работает, реагируешь на потребности.

— Когда будет реализован сервис уведомлений граждан о фактах доступа к их персональным данным?

— В этом году будет реализовано. Для получения уведомлений, просматривал чиновник твои данные или нет нужно полностью поменять логику реестров: ввести правильное логирование (учет действий пользователей и программ, ЭП), ввести доступ по ЭЦП. Это длительный процесс.

Если в этом году мы запустим новый реестр народонаселения, с новой логикой, тогда эта функция будет реализована в этом году.

Нужно полностью переделать всю архитектуру государства, чтобы вы понимали. Вот этот кейс с правами — это показательный кейс, как все работает.

Если мы будем так мучиться с каждым реестром, тогда мы 20 лет будем этим заниматься. Поэтому нам нужно создавать качественные большие реестры, которые будут ликвидировать все ненужные реестры.