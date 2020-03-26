Польщу покинув кожен п'ятий український будівельник, галузь просить про допомогу — ЗМІ

Представники польського будівельного сектора закликають уряд розширити пакет стимулюючих заходів на тлі побоювань втратити українських робітників через закриття європейських кордонів у зв'язку із коронавірусом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що на польський будівельний сектор, у якому зайнято 400 тисяч осіб, припадає 8% ВВП.

"Закриття європейських кордонів несе величезні ризики для польської промисловості, яку оцінюють в 200 млрд злотих (47 млрд доларів), і яка залежить від мігрантів.

Особливо страждає будівельний сектор", - пише агентство.

За даними виданння, Польщу уже покинув кожен п'ятий український будівельник, а потенційні польські робітники не можуть повернутися в країну.

"Серйозна відсутність робітників призведе до значного скорочення можливостей галузі", - заявила Польська асоціація будівельних роботодавців у відкритому листі до уряду.

Зокрема, бізнес просить уряд продовжити терміни перебування та робочі візи для заробітчан, а також - призупинити стягнення деяких штрафів і податків.