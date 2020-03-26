Ринок землі під питанням: Кабмін пропонує суттєво скоротити видатки на земреформу

Кабмін направив керівництву ВР пропозиції щодо змін видаткової частини Держбюджету-2020, які, зокрема, містять скорочення видатків на проведення земельної реформи на 25 млн грн та скасування підтримки сільгоспвиробників у розмірі 4 млрд грн.

Про це свідчать розрахунки Кабміну щодо видаткової частини держбюджету, які є в розпорядженні ЕП.

Видатки на проведення земельної реформи пропонують скоротити до 51 млн грн (із 76 млн грн). Зокрема, за пропозицією бюджетного комітету ВРУ планують скасувати видатки на відрядження (699 тис грн), технічне обслуговування обладнання (6,1 млн грн) та перетворення матеріалів держфонду документації із землеустрою (18,1 млн грн).

Також скасовуються видатки на проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Держземкадастру (у бюджеті-2020 на це було передбачено 431 млн грн).

Крім цього, пропонують скасувати видатки на підтримку с/г виробників (у бюджеті-2020 на це передбачено 4 млрд грн):

програму розвитку тваринництва (1 млрд грн),

садівництва (400 млн грн),

підтримку фермерських господарств (185 млн грн),

здешевлення с/г техніки і обладнання (1 млрд),

здешевлення кредитів, у т.ч. для закупівлі землі с/г призначення (1,2 млрд грн),

підтримку сімейних фермерських господарств через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства ЄСВ (215 млн грн).

Також пропонують скасувати видатки на формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів (240 млн грн) - за пропозицією бюджетного комітету ВРУ.

Крім цього, пропонують урізати видатки на функціонування торгових представництв за кордоном (із 26 млн грн до 400 тис грн) та видатки на просування експорту (із 45 млн грн до 3 млн грн).

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов допускає, що у результаті таких змін "земельної реформи не буде".

"Сьогодні кілька джерел опублікували пропозиції до змін державних видатків. В результаті таких змін земельної реформи більше не буде. А якщо буде, то не для людей і маленьких фермерів, а для великих компаній у кого є гроші під час кризи", - написав він.

Нагадаємо:

Як повідомляв нардеп Олексій Гончаренко, Кабінет міністрів направив керівництву Верховної Ради пропозиції про зміни до державного бюджету , які можуть збільшити дефіцит на 202 мільярди гривень і відтермінувати місцеві вибори в жовтні.

Представники всіх депутатських фракцій і груп Верховної Ради розкритикували запропоновані Кабінетом міністрів зміни до бюджетного кодексу, державного бюджету і створення стабілізаційного фонду.

Економічна правда