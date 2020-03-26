Мінфін хоче створити Стабілізаційний фонд на 124 мільярди: куди підуть кошти

Міністерство фінансів пропонує створити у бюджеті стабілізаційний фонд розміром 124,2 мільярда гривень для боротьби з коронавірусом.

Це передбачає пакет бюджетних законопроектів, які підготувало міністерство. В "пакет" входять зміни до закону про державний бюджет, зміни до Бюджетного Кодексу та окремий закон про фінансове забезпечення першочергових заходів протидії коронавірусу.

Копії документів є в розпорядженні ЕП.

Стабфонд буде поповнюватися бюджетним коштом, а також за рахунок грантів, запозичень.

Мінфін пропонує профінансувати за рахунок фонду:

доплати до зарплат медикам;

закупівлю медикаментів та обладнання, необхідних для боротьби з вірусом;

соціальні виплати окремим категоріям населення, у тому числі пенсіонерам;

фінансову підтримку державних та комунальних підприємств, у тому числі через надання дотацій;

поповнення статутного капіталу державної іпотечної установи; обслуговування та погашення державного боргу.

Мінфін пропонує внести зміни в законодавство і визначити що "державна допомога, надана в умовах карантину буде допустимою".

Така новація пов’язана із дією закону про "Державну допомогу суб’єктам господарювання", який вимагає оцінки АМКУ нових видів держпідтримки та різного типу державних преференцій.

На період карантину державні соціальні фонди виплачуватимуть такі види виплат:

допомога по тимчасовій непрацездатності;

допомога по вагітності і пологах;

щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань та членам їх сімей;

витрати на лікування потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань;

допомога по безробіттю;

допомога на поховання;

поточні видатки на утримання апаратів фондів.

Нагадуємо:

Партія "Слуга Народу" відмовляється від державного фінансування діяльності партії на 2020 рік, натомість президентська партія направить всі кошти до Стабілізаційного фонду, направленого на подолання наслідків коронавірусу.

За планами уряду видатки державного бюджету на 2020-й рік можуть збільшитися на 86 мільярдів гривень до 1270,3 млрд грн, скорочення торкнуться низки міністерств, також Кабмін хоче створити Стабілізаційний фонд із капіталом 124 мільярда гривень направлений на подолання наслідків коронавірусу.

Як повідомляв нардеп Олексій Гончаренко, Кабінет міністрів направив керівництву Верховної Ради пропозиції про зміни до державного бюджету , які можуть збільшити дефіцит на 202 мільярди гривень і відтермінувати місцеві вибори в жовтні.

Представники всіх депутатських фракцій і груп Верховної Ради розкритикували запропоновані Кабінетом міністрів зміни до бюджетного кодексу, державного бюджету і створення стабілізаційного фонду.

Галина Калачова, ЕП