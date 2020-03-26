Великі мережі АЗС знизили ціни на паливо на 1 гривню

Мережі AЗС ОККО і WOG, що складаються з більш ніж 400 станцій кожна, знизили ціни на всі види палива на 1 грн/л.

Про це повідомляє enkorr.com з посиланням на "Консалтингову групу А-95".

Вартість дизпалива і бензину А-92 на станціях ОККО і WOG знизилася до 25,99 грн/л, бензину А-95 - до 26,99 грн/л.

Відзначимо, що ціна ДП на станціях цих операторів зрівнялася з ціною в консолідованій мережі "Приват" (1540 АЗС), яка протягом останніх років вважалася основним оператором економ-сегмента.

Компанія Amic (227 АЗС) знизила ціни бензинів на 20 коп/л.

Це друге зниження цін за останній тиждень: 20 марта компанія знизила вартість всіх видів палива на 50 коп/л.

Столична мережа KLO (60 АЗС) 26 березня на 50 коп/л знизила ціну бензину А-92 і на 30 коп/л А-95 і ДТ. Також на 96 коп/л ціни бензинів знизила БРСМ-Нафта (167 АЗС), Сhipo (54 АЗС) - знизила вартість толпіве на 30 коп/л.

Середня роздрібна ціна бензину по країні знизилася на 27-28 коп/ л, ДТ - на 25 коп/л.

Нагадаємо, напередодні на різке зниження ціни - на 1,2 грн/л - пішла роздрібна мережа Glusco (105 АЗС).

Як повідомляв enkorr, після обвалу цін на нафту і нафтопродукти, який стався 6-9 березня, оператори АЗС в більшості не переглядали роздрібні ціни палива. Причиною стала більш ніж 10% девальвація гривні. В євро же середня роздрібна ціна бензину і ДТ в Україні з 2 по 16 березня знизилася на 7,2-7,3% (на 7 євроцентів/л), до € 0,91/л і € 0,89/л відповідно.