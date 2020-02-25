"Він – аферист?": Зеленський передасть правоохоронцям скаргу вугільників на Кропачова

Віталій Кропачов Фото: ЕП

Президент Володимр Зеленський отримав скаргу від працівників центральних збагачувальних фабрик "Україна", "Мирноградська" та "Росія" на їхнього власника Віталія Кропачова щодо п'ятимісячної невиплати зарплат та заявив, що передасть її до правоохоронних органів.

Про це він сказав на на раді працівників вугільної галузі.

"Кропачов - він аферист?", - запитав у відповідь у залу Зеленський.

За словами голови держави, він, "коли йому ставлять завдання, як дресирований пес".

"Кропачов - почув. Потім ви сказали Насалик (екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик - ред.). Його туди ж? Інформацію передам, нехай правоохоронні органи розбираються", - підкреслив Зеленський у відповідь на звинувачення на адресу Насалика за нібито вилучене у шахти "Україна" обладнання.

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