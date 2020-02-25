"Він – аферист?": Зеленський передасть правоохоронцям скаргу вугільників на Кропачова
Президент Володимр Зеленський отримав скаргу від працівників центральних збагачувальних фабрик "Україна", "Мирноградська" та "Росія" на їхнього власника Віталія Кропачова щодо п'ятимісячної невиплати зарплат та заявив, що передасть її до правоохоронних органів.
Про це він сказав на на раді працівників вугільної галузі.
"Кропачов - він аферист?", - запитав у відповідь у залу Зеленський.
За словами голови держави, він, "коли йому ставлять завдання, як дресирований пес".
"Кропачов - почув. Потім ви сказали Насалик (екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик - ред.). Його туди ж? Інформацію передам, нехай правоохоронні органи розбираються", - підкреслив Зеленський у відповідь на звинувачення на адресу Насалика за нібито вилучене у шахти "Україна" обладнання.
Нагадаємо:
Центральні збагачувальні фабрики "Україна", "Росія" та "Мирноградська" належать компанії "Укрдонінвест" Юлії Кропачової та Віталія Кропачова.
Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка - Ігоря Кононенка.
У липні ЕП повідомила, що екс-директор ТОВ "ДРФЦ" Віталій Бєляков з початку липня став новим неофіційним куратором вугільної галузі, змінивши у цій власника Віталія Кропачова.
Ініціатором заміни смотрящих став Ігор Коломойський, а підприємства групи "Приват" почали співпрацю з державним "Центренерго", купуючи у нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля.
Госпсуд Києва задовольнив клопотання Фонду держмайна та розблокував приватизацію "Центренерго".
Компанія "Укрдонінвест" Віталія Кропачова домоглася повторного забезпечення позову до Фонду державного майна у справі про приватизацію ПАТ "Центренерго".
Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження проти судді Гопсуду Києва за фактом "постановлення завідомо неправосудного рішення", яке заблокувало приватизацію "Центренерго".
Раніше прем'єр Олексій Гончарук заявив, що компанія Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд буде робити все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець.
Заступник міністра економіки Павло Кухта заявив, що приватизація "Центренерго" може відбутися у 2020-2021 роках.
У січні 2020 року Фонд держмайна розпочав процедуру відбору радників з приватизації для "Центренерго", для аналізу стану справ у компанії за результатами 2019 року Фонд залучає аудиторську компанію.
"Укрдонінвест Трейдинг" Віталія Кропачова хоче стягнути з держкомпанії "Центренерго" 1,44 мільярда гривень боргу за поставку вугілля.
Економічна правда
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