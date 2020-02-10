Суд розблокував приватизацію "Центренерго"

Госпсуд Києва задовольнив клопотання Фонду держмайна та розблокував приватизацію "Центренерго".

Про це повідомляє прес-служба Фонду з посиланням на рішення суду від 6 лютого.

Заборону проводити приватизацію компанії наклав Господарський суд Києва за позовом компанії "Укрдонінвест". Фонд держмайна у відповідь подав клопотання про скасування цієї заборони, оскільки у січні 2020 року вже почав готуватися до приватизації "Центренерго".

"У лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації низки наступних об'єктів великої приватизації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Компанія "Укрдонінвест" Віталія Кропачова домоглася повторного забезпечення позову до Фонду державного майна у справі про приватизацію ПАТ "Центренерго".

Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження проти судді Гопсуду Києва за фактом "постановлення завідомо неправосудного рішення", яке заблокувало приватизацію "Центренерго".

Раніше прем'єр Олексій Гончарук заявив, що компанія Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд буде робити все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець.

Заступник міністра економіки Павло Кухта заявив, що приватизація "Центренерго" може відбутися у 2020-2021 роках. У січні 2020 року Фонд держмайна розпочав процедуру відбору радників з приватизації для "Центренерго", для аналізу стану справ у компанії за результатами 2019 року Фонд залучає аудиторську компанію. "Укрдонінвест Трейдинг" Віталія Кропачова хоче стягнути з держкомпанії "Центренерго" 1,44 мільярда гривень боргу за поставку вугілля.

Економічна правда