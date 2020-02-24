Новини 24 лютого: корупція в будівництві, найдорожча комуналка, продаж наркотиків для виплати іпотеки

Про корупцію в будівництві. Ексголова київського управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кучер створив корупційну "схему" "5 доларів за квадратний метр", розповів в інтерв'ю народний депутат Іван Юнаков.

Про найдорожчу комуналку. Найбільше за комунальні платежі сплачують в Дніпрі, далі йдуть Кропивницький і Суми, найменше платять в Ужгороді і Чернівцях.

Про продаж наркотиків для виплати іпотеки. Прем’єр міністр Олексій Гончарук заявив: "...наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати іпотеку. Сьогодні це кабала".

Про перші будинки "Укрбуду", які почали добудовувати. Холдингова компанія "Київміськбуд" прийняла та почала реалізацію нерухомості у двох житлових комплексах "Укрбуду", на ЖК "Пектораль" і "Новомостицький" поновили будівельні роботи у повному обсязі.

Про податки. Депутати від "Слуги народу" пропонують ввести прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб від 15% до 27%.

Про поновлення Насірова. Суд визнав протиправним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Про ціну на газ. У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення становитиме 3,95 тисячі гривень за тисячу кубометрів, що є найнижчою ціною з квітня 2016 року.

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Автор нового офісу Зеленського Іван Юнаков: Чому ціна квадратного метра має падати через якогось чорта?

Чим загрожують радикальні реформи в будівництві? Що буде замість ДАБІ? Як влада вирішить проблему довгобудів? Чому скасований переїзд офісу президента? На ці та інші питання відповів народний депутат Іван Юнаков — людина, якій Зеленський довірив реформування будівельного бізнесу. (рос)