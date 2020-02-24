У "Київміськбуді" заявили про поновлення робіт на двох об'єктах "Укрбуду"

Холдингова компанія "Київміськбуд" прийняла та почала реалізацію нерухомості у двох житлових комплексах "Укрбуду", на ЖК "Пектораль" і "Новомостицький" поновили будівельні роботи у повному обсязі.

Про це повідомив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, передає прес-служба компанії.

Зазначається, що до 1 березня 2020 року буде завершена передача ще кількох об'єктів і розпочата процедура прийому наступних житлових комплексів "Укрбуду".

"Київміськбуд" прийняв перші два житлових комплекси компанії "Укрбуд". На них поновлено будівельні роботи та розпочато реалізацію вільної нерухомості.

До 1 березня плануємо прийняти ще 4 об’єкти. Крім того, розпочато процедуру прийому ще 6 наступних об’єктів. Таким чином, в активній фазі на сьогоднішній день перебуває 12 з 24 об’єктів "Укрбуду", - сказав Кушнір.

Нагадуємо:

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і ЖК La Manche.

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда