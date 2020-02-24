Ціна на газ для населення упала до чотирирічного мінімуму — "Нафтогаз"

У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення становитиме 3,95 тисяч гривень за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що це на 15% менше, ніж у січні 2020 року та на 37% нижче, ніж у лютому 2019 року.

"Ціна 3,95 гривень за кубометр є найнижчою оптовою ціною Нафтогазу для населення з квітня 2016 року", - підкреслили у "Нафтогазі".

"За новою методикою вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в межах ПСО, визначається згідно з фактичними результатами біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число поточного місяця, цінами на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF) за період з 1 по 22 число та іншими складовими, які наводяться в постанові Кабміну № 17", - пояснили в компанії.

Нагадаємо:

У січні 2020 року оптова ціна на газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким "Нафтогаз" постачає газ в рамках ПСО, становила 4,65 гривень за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на його доставку).

Кабінет міністрів прив'язав ціну продажу "Нафтогазом України" природного газу населенню і теплокомуненерго до котирувань на нідерландському хабі TTF.

З 1 січня 2020 року діє дві ціни на газ ПСО: гарантована (квартальна) та місячна.

Гарантована ціна ПСО зафіксована на рівні 6,91 грн за куб. м (з ПДВ і вартістю доставки і торгової націнки). Ця ціна діє автоматично до кінця квітня.

У січні 2020 року місячна ціна збігається з гарантованою, і становить ті ж 6,91 грн / м³.

З 1 січня 2020 року ціна на газ для населення повинна була стати стати ринковою. Така умова прописана в меморандумі про співпрацю України з МВФ.

До цього "Нафтогаз" постачав населенню паливо за зниженою ціною на умовах так званих спеціальних зобов'язань.

Для визначення ціни на газ за спеціальними зобов'язаннями "Нафтогаз" аналізував чотири показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані Мінекономіки щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, ціну за урядовою постановою №867, яка встановлює ціну 8,55 грн за куб м.

Економічна правда