Рейтинг українських міст з найдорожчою "комуналкою"

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Найбільше за комунальні платежі сплачують в Дніпрі, далі йдуть Кропивницький і Суми, найменше платять в Ужгороді і Чернівцях.

Про це повідомляє Liga.Бізнес.

У рейтингу розраховані нормативні витрати на комунальні послуги однієї сім'ї з трьох осіб, які проживають в квартирі площею 50 кв м.

У квартирі є: гаряча/холодна вода, тепло, електроенергія і газ, але відсутні лічильники.

У виданні зазначають, що реальні цифри найімовірніше відрізняються від абсолютних результатів, оскільки у кожного домогосподарства завдяки різним лічильників індивідуальне споживання.

З урахуванням всіх платежів, сім'я з трьох осіб, які проживають в Дніпрі без лічильників, може заплатити за комуналку 3466 грн.

Друге місце - Кропивницький, де без тарифу на утримання будинку і поставку гарячої води, фінальний платіж - 3 379,13 грн, далі йдуть Суми - 3350 грн.

У топ-10 також входять: Рівне (3335 грн), Луцьк (3266 грн), Тернопіль (3288 грн), Чернігів (3242 грн), Київ (3 145 грн), Маріуполь (3 040 грн), а також Харків (3035 грн) і Миколаїв (3018 грн).

Найменше платять в Ужгороді, де без тарифу за опалення і постачання гарячої води, комуналка - 854,5 грн.

Трохи більше в Чернівцях - 1 840,8 грн (без платежу за утримання будинку та поставку гарячої води) і Херсоні - 2331,9 грн (без тарифу на тепло і поставку гарячої води)

Однак, як зазначається, реальні комунальні платежі в Ужгороді, по заявою місцевих жителів, в зимовий період складають 1500-2000 грн.

Основна витрата йде за газ і електроенергію, так як городяни активно використовують бойлери та котли.

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Довідково.

У кожного міста різні тарифи на комунальні послуги, які залежать від різних факторів, включаючи стан інфраструктури, щільності населення і його розташування; виключення - вартість електроенергії і ціна на газ, які для населення підпадають під пільгову категорію.

Фінальний платіж за розподіл газу в рейтингу визначили за спеціальною формулою НКРЕКУ. Решта тарифів кардинально відрізняються.

За даними Мінрегіону, в Києві один куб холодної води коштує майже 23 грн, тоді як в Кропивницькому - понад 37 грн. Гаряча вода в столиці обходиться в 107,4 грн (якщо в квартирі є сушка для рушників), а, наприклад, в Луцьку - 118,7 грн / кубометр.

Найбільша стаття витрат - опалення. У столиці один Гкал тепла (з лічильником) коштує 1654,4 грн, а але в тому ж Кропивницькому - більше 2137 грн. Відрізняється і плата за утримання будинків.

У розрахунках використовувалися такі дані: тарифи, опубліковані Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальний послуг (НКРЕКП); тарифи, опубліковані Міністерством розвитку загальний і територій; розрахунки Нафтогаз України за газ на січень. Всі тарифи - з ПДВ.

Нагадуємо:

12 лютого прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у лютому платіжки будуть найнижчими за всю зиму.

Також, у лютому Мінсоцполітики здійснить автоматичне донарахування пільг та субсидій за послугу з розподілу газу, потреби у додаткових зверненнях громадян за січень і лютий 2020 року немає.

5 лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для 43 підприємств.

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