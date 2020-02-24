Гончарук: Треба, мабуть торгувати наркотиками чи зброєю, щоб виплачувати іпотеку

Прем’єр міністр Олексій Гончарук заявив, що рівень іпотечних ставок є дуже високим, завдання уряду - знизити цей рівень до 10%.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Україна 24

"Молода сім’я сьогодні ніколи не зможе купити собі квартиру в кредит, тому що відсотки дуже високі, як наслідок, вони їдуть за кордон"

...Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, тому що дуже високий. Тобто, навіть не знаю, наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку. Сьогодні це кабала", — сказав прем'єр.

За словам Гончарука, завдання уряду, щоб банки кредитували дешево - максимум під 10%.

"Іпотека під 10% у цьому році - це одна з наших головних задач, якщо ми говоримо про дешевий ресурс. Якщо банки дешево будуть кредитувати економіку, це дасть можливість і дасть ресурс розвиватися, вкладати гроші в, будемо казати, реальний сектор", - сказав Гончарук.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський вважає реальним завданням зниження ставки по іпотечних кредитах до 10% річних.

"Уряд і Нацбанк вже працюють над зниженням процентної ставки. На вересень іпотека може бути 10%. Це дуже складне завдання, але вже реально", - заявив Зеленський.