Нардеп розповів про найгучнішу "схему" у Будівельній інспекції

Ексголова київського управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кучер створив корупційну "схему" "5 доларів за квадратний метр".

Про це заявив народний депутат Іван Юнаков в інтерв'ю "Економічній правді".

"Мінімальна ціна, яку платили забудовники - 5 дол вхід і 5 дол вихід з 1 кв.м. Обсяги будівництва - не менше 15 млн кв м житла на рік. Далі порахувати неважко. Це тільки будівництво житла, без комерції, доріг, мостів, ВЕС і СЕС. Думаю, сума корупції - не менше 8-10 млрд грн на рік", - сказав Юнаков.

"Ми вважаємо, що творець схеми "5 дол за квадрат" - Сергій Кучер.(керівник київського ДАБІ за часів президентства Віктора Януковича - ред)", - підкреслив нардеп.

На питання, чи має Кучер вплив на ДАБІ та нинішню в.о. голови інспекції Олену Костенко, Юнаков відповів:

"Скоріше за все ні. Зараз мета у всіх учасників схем - прийти до вищого керівництва країни і запропонувати свої послуги. Тому що у них є інформація, є реєстр і принцип роботи схеми. Запропонувати центральній владі гроші, щоб йшла схема. А її поки що на рівні центральної влади рубають, це факт".

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Економічна правда