"Слуги народу" пропонують ввести прогресивну шкалу для податку на доходи

Депутати від "Слуги народу" пропонують ввести прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб від 15% до 27%.

Відповідний законопроект №3076 зареєстровано в парламенті.

За законопроєктом, розмір податку буде залежити від рівня місячного доходу, який вимірюється у мінімальній заробітній платні (МЗП, станом на 1 січня 2020-го становить 4723 грн):



- для доходу до 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати - ставка податку становить 15%

- 5-15 розмірів МЗП - ставка 18%

- 15- 50 розмірів МЗП - ставка 21%

- 50-200 МЗП - ставка 24%

- понад 200 розмірів МЗП, ставка - 27%

"Підвищена ставка буде застосовуватися тільки для рівня доходів, що перевищують максимальну базу для нарахування єдиного соціального внеску (15 розмірів мінімальної заробітної плати).

При цьому, підвищена ставка податку буде застосовуватися тільки до перевищення бази над базою, яка підлягає оподаткуванню за нижчою ставкою ", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Крім цього законопроект пропонує:

- звільнити від оподаткування податком на доходи фізосіб і військовим збором доходи у вигляді відсотків по депозитах;

- встановити мінімальний неоподатковуваний дохід для фізосіб з місячним доходом не вище 15 розмірів мінімальної зарплати, передбачивши, що відповідні фізособи мають право зменшити свій місячний оподатковуваний дохід на суму мінімального неоподатковуваного доходу, який визначається як розмір мінімальної зарплати.

Нагадуємо:

У січні нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізосіб, коли розміри ставки залежатиме від розміру зарплати.

Тоді прогресивна шкала була між 18% та 54%.

Економічна правда