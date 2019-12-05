"Газпром" знову збільшив транзит газу через Україну
Газпром збільшив потужності транзиту газу через територію України до 302 мільйонів кубічних метрів.
Про це свідчать оперативні дані "Укртрансгаз".
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, у 2019 році показник транзиту через Україну перевищував 300 млн куб. м тільки кілька днів у другій половині липня, коли "Газпром" зупиняв на ремонт дві нитки "Північного потоку".
Нагадуємо:
20 листопада гендиректор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявляв, що "Газпром" збільшив транзит газу через Україну практично до максимуму - 294 млн кубометрів.
Макогон тоді висловив думку, що "Газпром" особливо не планує продовжувати транзит через Україну після 1 січня 2020 року.
4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня, проте перемовини не відбулися
Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
Читайте також: На порозі газової війни: що буде, якщо не вдасться підписати транзит з "Газпромом"
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua