"Газпром" знову збільшив транзит газу через Україну

Газпром збільшив потужності транзиту газу через територію України до 302 мільйонів кубічних метрів.



Про це свідчать оперативні дані "Укртрансгаз".



Як повідомляє Інтерфакс-Україна, у 2019 році показник транзиту через Україну перевищував 300 млн куб. м тільки кілька днів у другій половині липня, коли "Газпром" зупиняв на ремонт дві нитки "Північного потоку".



Нагадуємо:



20 листопада гендиректор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявляв, що "Газпром" збільшив транзит газу через Україну практично до максимуму - 294 млн кубометрів.



Макогон тоді висловив думку, що "Газпром" особливо не планує продовжувати транзит через Україну після 1 січня 2020 року.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.



Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня, проте перемовини не відбулися

Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.