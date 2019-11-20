"Газпром" майже до максимуму збільшив транзит газу через Україну

Російський "Газпром" останніми тижнями збільшив транзит газу через Україну практично до максимуму - 294 млн кубометрів.

Про це повідомив у Facebook гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

За його словами, після пропозиції "Газпрому" про продовження контракту на рік, "виникає враження, що "Газпром" особливо не планує продовжувати транзит через Україну після 01.01.2020".

"Можна зробити висновок, що Газпром докладає максимум зусиль для того, щоб максимально скоротити необхідність відбору свого газу з європейських ПСГ за рахунок збільшення поставок через Україну з метою його реалізації пізніше за вищими цінами. А ціни безсумнівно будуть вище, якщо "Газпром" припинить транзит", - підкреслив Макогон.

Нагадаємо:

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

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Економічна правда