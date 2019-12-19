Путін про можливість газової війни: Я думаю, що домовимося
Президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.
Джерело: Путін на щорічній великій прес-конференції
Деталі: Відповідаючи на запитання українського журналіста Романа Цимбалюка щодо питання транзиту газу і можливості "газової війни", Путін запевнив, що РФ хоче вирішити цю проблему. Росія буде виходити з рішення Стокгольмського арбітражу, яке в той же час Путін вважає не юридичним (правовим), а політичним.
Пряма мова: "Одне з обгрунтувань рішення: "у зв'язку з важким економічним становищем на Україні". Нісенітниця якась. Але рішення є. Ми будемо з цього виходити. Будемо шукати прийнятного для всіх рішення. У тому числі і для України. Зберігаючи, як я вже багато разів говорив, не дивлячись на будівництво нових структурних об'єктів таких як Північні і Турецький потоки. Будемо зберігати транзит через Україну. Питання в обсягах цього транзиту і термінах укладання контракту".
Деталі: У той же час Путін наполягає, що РФ буде вирішувати питання оплати заборгованості України по газу за рахунок українських цінних паперів (так званий "борг Януковича"). Путін також знову заявив, що Москва готова поставляти Києву газ "зі знижкою 20-25%" і запевнив, що не хоче "загострювати ситуацію".
Пряма мова: "Я думаю, що ми домовимося. Ми на шляху до цих домовленостей".
Що передувало: Голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що вірогідність підписання газової транзитної угоди між Україною та Росією до 1 січня дуже маленька.
Передісторія:
- Європейська комісія розраховує на досягнення політичної угоди щодо транзиту газу за підсумками тристоронніх переговорів за участі України та РФ, що відбудуться 19 грудня.
- 17 грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що якщо газовий транзит не підпишуть зараз, то сторони повернуться до нього у квітні-травні.
- 4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
- 18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
- "Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
- У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
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