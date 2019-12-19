Путін про можливість газової війни: Я думаю, що домовимося

Президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.

Джерело: Путін на щорічній великій прес-конференції

Деталі: Відповідаючи на запитання українського журналіста Романа Цимбалюка щодо питання транзиту газу і можливості "газової війни", Путін запевнив, що РФ хоче вирішити цю проблему. Росія буде виходити з рішення Стокгольмського арбітражу, яке в той же час Путін вважає не юридичним (правовим), а політичним.

Пряма мова: "Одне з обгрунтувань рішення: "у зв'язку з важким економічним становищем на Україні". Нісенітниця якась. Але рішення є. Ми будемо з цього виходити. Будемо шукати прийнятного для всіх рішення. У тому числі і для України. Зберігаючи, як я вже багато разів говорив, не дивлячись на будівництво нових структурних об'єктів таких як Північні і Турецький потоки. Будемо зберігати транзит через Україну. Питання в обсягах цього транзиту і термінах укладання контракту".

Деталі: У той же час Путін наполягає, що РФ буде вирішувати питання оплати заборгованості України по газу за рахунок українських цінних паперів (так званий "борг Януковича"). Путін також знову заявив, що Москва готова поставляти Києву газ "зі знижкою 20-25%" і запевнив, що не хоче "загострювати ситуацію".

Пряма мова: "Я думаю, що ми домовимося. Ми на шляху до цих домовленостей".

Що передувало: Голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що вірогідність підписання газової транзитної угоди між Україною та Росією до 1 січня дуже маленька.

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