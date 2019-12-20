Транзит газу: новий контракт укладуть на 5 років — віце-прем'єр РФ

Новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України укладуть терміном на 5 років.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, передає РБК.

За його словами, підписання контракту очікується до кінця 2019 року.

"Обсяги - необхідні, достатні для задоволення потреб європейських споживачів", - сказав він.

Козак зазначив, що між Україною та Росією "більше не буде судових суперечок", а чинні суперечки сторони врегулювали. "Ми підписали тристоронній договір разом з ЄС", - додав віце-прем'єр РФ.

Йдеться про 3 мільярди доларів, які Газпром вже винен Нафтогазу (їх, за словами Козака, сторони врегулювали), а також про нові позивні вимоги Нафтогазу до Газпрому на 12,25 млрд доларів.

Нагадаємо:

Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

19 грудня Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.

Пізніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що напрацьовані на газових переговорах у Берліні принципи потребують узгодження на політичному рівні.

Міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Україна, РФ та Єврокомісія напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного контракту.

Також 19 грудня, до початку газових перемовин, президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.