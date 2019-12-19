Україна і Росія досягли принципової згоди про транзит газу

Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.

Про це заявив представник Єврокомісії на переговорах Марош Шефчович під час брифінгу за підсумками переговорів.

"Ми досягли угоди в принципі", - сказав він журналістам в Берліні за підсумками багатогодинних переговорів.

За його словами, це "позитивні новини для Європи, України та Росії". Він зазначив, що "досягнуті принципові домовленості завтра обговорять у столицях".

Водночас міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Україна, РФ та Єврокомісія напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного контракту.

"Ми гарно попрацювали, гарно відпрацювали протокол, який наближає нас до рішення", - сказав він.

За його словами, напрацювання мають бути погоджені політичним керівництвом у Києві та Москві.

"Найближчим часом, я впевнений, ми досягнемо позитивних результатів для усіх сторін", - додав Оржель.

"Ми сьогодні дійсно дуже добре попрацювали, підготували проєкт протоколу, детальний протокол, який у високій ступені готовності, який наразі вимагає узгодження і сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо на остаточні домовленості", - у свою чергу заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак.

Економічна правда