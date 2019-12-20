Україна і РФ підписали протокол про продовження транзиту газу через Україну

Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на офіційне повідомлення Газпрому.

Протокол передбачає домовленість про продовження транзиту газу, а також вирішення питання щодо вимог Нафтогазу до Газпрому на 3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Російська та українська сторони підписали протокол домовленостей щодо продовження транзиту газу через територію України та врегулювання взаємних вимог", - заявили у Газпромі за підсумками переговорів у Мінську 20 грудня.

Наразі деталей протоколу не повідомляється. Протокол підписали за підсумками дводенних переговорів, які тривали у Берліні та Мінську за участю міністрів енергетики України та Росії, а також керівництва Газпрому, Нафтогазу та Оператора ГТС України.

Нагадуємо:

Офіційний Берлін не вважає, що вдасться уникнути санкцій США у зв’язку з "Північним потоком-2", та зараз веде переговори з Вашингтоном щодо того, коли і як вони будуть застосовані.

19 грудня Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.

Пізніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що напрацьовані на газових переговорах у Берліні принципи потребують узгодження на політичному рівні.

Міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Україна, РФ та Єврокомісія напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного контракту.

Також 19 грудня, до початку газових перемовин, президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.

17 грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що якщо газовий транзит не підпишуть зараз, то сторони повернуться до нього у квітні-травні.

9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

Економічна правда