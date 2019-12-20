У "Нафтогазі" відреагували на домовленості щодо транзиту газу

Укрінформ

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що напрацьовані на газових переговорах у Берліні принципи потребують узгодження на політичному рівні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) та тристоронньому (з ЄС) форматі щодо продовження транзиту газу у відповідності до європейських правил. Напрацьовані основні принципи угод, які потребують додаткового узгодження на політичному рівні", – написав Вітренко.

За його словами, після цього питання полягатиме в імплементації цих угод на різних рівнях.

"Нафтогаз займає максимально конструктивну позицію на цих переговорах - Україна ще раз підтверджує свою надійність як транзитера газу в Європу", – наголосив виконавчий директор Нафтогазу.

Нагадуємо:

19 грудня Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.

Міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Україна, РФ та Єврокомісія напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного контракту.

19 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.

17 грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що якщо газовий транзит не підпишуть зараз, то сторони повернуться до нього у квітні-травні.

9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

Економічна правда